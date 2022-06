Gratta e vinci, la vita stravolta e le prime incredibili parole: “pagherò le bollette”

Una vincita sensazionale di quelle che difficilmente possono fuggire via dalla memoria collettiva. Tutti ricorderanno quanto accaduto.

Il Gratta e vinci ha una capacità unica, se cosi possiamo chiamarla. Offrire in pochi secondi, da quando si acquista il biglietto a quando poi lo si gratta la possibilità di cambiare vita. Il tutto con investimenti in effetti più che esigui. Spiccioli nella maggior parte dei casi per vedere avverato il sogno di cambiar vita, iniziare tutto d’accapo, come se nulla fosse finora accaduto.

Quante volte abbiamo letto di super premi che cosi all’improvviso hanno di fatto illuminato la vita di persone che fino a quel momento avevano di fatto vissuto cosi, quasi sottomessi alla logica delle cose. La vincita che in qualche modo offre l’opportunità di rivedere le cose, di elaborare un nuovo piano, di mettere in gioco nuovi aspetti che di certo potrebbero portare l’esperienza da tutt’altra parte. Vincere è qualcosa che può di fatto stravolgere davvero ogni condizione.

La soluzione migliore, in certi casi, stando a ciò che raccontano i protagonisti che prima d’ora si sono affermati in questo particolarissimo campo è quella di gestire il tutto come se fosse qualcosa di nemmeno poi tanto incredibile. Solo in questo modo si avrà la possibilità di non essere travolti dalla cosa in se. Iniziare dalle piccole cose, prendere in considerazione l’idea, magari di sistemare prima ogni cosa sospesa prima di investire magari in altro.

Gratta e vinci, un attimo per mezzo milione: il racconto della vincita che non ti aspetti

La sensazionale vincita in questione arriva dal Canada, Peterorough in Ontario. Una affermazione che ha di certo stupito tutti in zona. Ben 500mila dollari grazie ad un biglietto fortunato, uno di quelli che di certo la vita la cambiano davvero. La vincitrice canadese del premio di 500mila dollari si chiama Sharlene Hetherton che si aggiudicata il primo premio del gioco Instant Mystery Multiplier. Una gran bella fortuna insomma in un momento storico molto particolare.

I biglietti in questione, dal taglio di 10 dollari hanno una probabilità di vincita, cosa che ultimamente interessa davvero a molti giocatori di 1 su 3,37, cosi come fanno sapere dall’organizzazione che di fatto gestisce la lotteria. La donna, vincitrice dell’incredibile premio da 500mila dollari non credeva ai suoi dopo aver realizzato quello che in affetto le stava capitando.

“Ero in lacrime e sotto shock. Questa è un’esperienza che cambia la vita. I sogni possono diventare realtà.” Questo quanto dichiarato da Sharlene Hetherton madre di tre figlia e nonna di ben otto nipotini. Ora con quei soldi potrà finalmente pagare e mettere da parte alcune bollette che da tempo ormai non facevano che darle preoccupazione. Una vincita che di certo darà alla donna quella tranquillità che forse ha sempre sognato. Il biglietto vincente, quello che ad oggi possiamo dire le ha cambiato la vita è stato acquistato presso uno dei negozi Mister Convenience in Orpington Road a Peterborough. Una storia a lieto fine insomma, una di quelle da raccontare un giorno. Storie che li in città, nessuno dimenticherà tanto velocemente.