Gratta e vinci, il premio più alto del mondo: la sosta alla stazione di servizio e una vita da riscrivere

Una vincita che non può di certo essere considerata solita. Una situazione letteralmente incredibile. Un premio che fa quasi paura.

Una vincita sensazionale di quelle che chiaramente non fanno parte del quotidiano. Il Gratta e vinci e l’idea più prossima associata al gioco tanto amato dagli italiani e non solo. Piccole vincite insomma in genere, situazioni che non riescono potenzialmente a fare in modo che la nostra vita cambi del tutto. Almeno questo nella maggior parte dei casi.

La notizia della vincita sensazionale arriva dagli Stati Uniti d’America, precisamente dallo stato della Florida. In quel caso, in quel paese, siamo consapevoli di come il concetto di vincita sia completamente diverso da quello che possiamo noi stessi avere in Italia. Abituati come siamo alle piccole vincite, al massimo qualche migliaia di euro, 1000, o forse 2000, ma al massimo.

Gli Stati Uniti invece lasciano veicolare una versione chiaramente aumentata, pompata quasi del Gratta e vinci. Si sa, in certi paesi tutto diventa estremo, tutto si ingigantisce ed alla fine anche i premi dei concorsi più comuni possono passare per tale dinamica. Ne caso specifico, vedremo, la vincita è letteralmente fuori da ogni schema, una cifra che non si deve temere di ritenere quasi spropositata, anche se in effetti, certo, chiunque ne vorrebbe disporre per la propria vita.

Gratta e vinci, una vincita sensazionale in pochi secondi: 25 milioni e tutto da riscrivere per il vincitore.

Il premio complessivo, cosi come anticipato è letteralmente da brivido. Paradossalmente certo considerando la natura del gioco, l’istantanea consapevolezza eventuale della vincita, non c’è che dire, tutto insomma resterà impresso nella mente del giocatore per tutto il resto della sua vita. La località in cui la vicenda ha avuto luogo è Bonita Springs, in Florida.

George Demetriades è il vincitore dell’incredibile premio da ben 25 milioni di dollari grazie ad n biglietto Gratta e vinci acquistato presso una stazione di servizio Circle K al 10460 Bonita Beach Road. L’uomo ha scelto come formula di pagamento quella che prevede la liquidazione della cifra in modalità forfettaria ed unica invece che periodica come inizialmente prevista. Complessivamente la cifra incassata dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di dollari.

Secondo quanto dichiarato dalla Florida Lottery colui che ha venduto al fortunato vincitore il biglietto vincente riceverà una commissione bonus per l’occasione pari a 50mila dollari, davvero niente male insomma. Il gioco in questione, il “50, 500X The Cash” è di certo il più ricco della Florida, al momento ma anche in tutta la storia delle lotterie dello stato americano. Il premio per l’appunto da 25 milioni di dollari non solo non ha eguali ma è quello con la più alta probabilità di vincita in assoluto, ben 1 su 4,50.

Florida Lottery fa sapere inoltre quanto i Gratta e Vinci rappresentino parte davvero fondamentale degli introiti di giochi e lotterie per l’appunto in tutto lo stato. Il dato legato alle vendite dei Gratta e vinci, per l’appunto ci dice di un 75% rappresentato sul totale delle vendite legate alla stessa lotteria. Tale percentuale genera inoltre ben 1,3 miliardi di dollari destinati all’Educational Enhancement Trust Fund (EETF) per l’anno fiscale 2020-21. Soldi che insomma alla fine risultano essere utilizzati per fini più che validi, assolutamente necessari insomma. Vincere ad ogni modo, fa davvero bene a tutti.