Sbancato il jackpot, l’ultima estrazione fa felice l’Italia: il nuovo multi milionario

Un concorso che ha subito rapito anche i cittadini italiani. La possibilità di vincere e di farlo anche bene con una nuova lotteria.

Gli ultimi tempi, assai duri richiedono sempre la giusta dose di buona sorte, chiaramente la cosa non avviene per tutti, chiaramente la fortuna non si mette a baciare, per così dire cittadini a desta e sinistra soltanto perchè ci si trova di fronte ad un momento particolarmente delicato. Il tutto però può tranquillamente essere legato però ad un discorso di vera e propria ricerca della speranza.

La fortuna insomma e la speranza, in tempi bui, incerti e drammatici il gioco con la dovuta moderazione può diventare quella cosa capace di cambiare l’umore ed i destini delle persone. Negli ultimi tempi la fortuna sembra sia stata sempre molto decisa ad andare a cercare situazioni particolari da risollevare, per così dire. Gli italiani giocano e giocano anche parecchio, questo è un dato di fatto, ed alcuni giochi fanno ormai parte del profilo culturale del nostro paese.

Lotto e Superenalotto i giochi preferiti dai cittadini italiani, incuriositi, intrigati più che mai dal recente super jackpot proprio del secondo gioco in questione. Siamo sopra i 200 milioni di euro, abbondantemente e la cosa suscita proprio negli italiani quella voglia di provare a cambiare cosi di colpo la propria vita. Il sogno di dare un calcio a tutto, ripartire da zero e farlo nel migliore dei modi con un gruzzoletto niente male in banca. La vincita perfetta insomma.

Ci troviamo di fronte insomma ad un momento più che delicato, una fase che vede coinvolte milioni e milioni di cittadini, milioni e milioni di giocatori che puntualmente provano a strappare alla fortuna un sì. L’Eurojackpot, negli ultimi tempi è diventato l’ennesimo pretesto insomma per sfidare la fortuna . L’estrazione settimanale su scala europea coinvolge sempre più cittadini e porta loro sempre più vincite, questo è poco ma sicuro.

Eurojackpot, il sogno continua: si vince ancora in Italia, ecco 128mila euro

Ancora una super vincita all’Eurojackpot, cosi come capitato lo sco scorso maggio quando un fortunato giocatore riuscì a portarsi a casa la bellezza di 16 milion di euro. Nel corso dell’estrazione dello scorso venerdì, grazie ai cinque numeri estratti e ai due euronumeri un fortunato giocatore è riuscito a conquistare la bellezza di 120 milioni di euro con in 5+2. Grande soddisfazione inoltre per un 5+1 da 2,9 milioni di euro, dei 5+0, uno in Italia da 128mila euro ed i 4+2 che conquistano 1800 euro.

Spazio dunque almeno per quelli che sono i pensieri e le ambizioni dei giocatori di tutta Europa alla prossima estrazione quella che avverrà il prossimo 26 luglio con un montepremi a disposizione con un eventuale 5+2 da ben 10 milioni di euro. Il tutto insomma continua a far gola ai giocatori nei paesi in cui la lotteria è di fatto attiva, stiamo parlando di: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

L’ultima combinazione vincente, quella che ha portato soldi e soddisfazione nei giocatori di mezza Europa è stata: 1-11-17-19-33 con gli Euronumeri 3-7. I premi inoltre assegnati sono dunque in seguenti:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 120.000.000,00 punti 5+1 8 0 € 2.985.189,10 punti 5+0 18 1 € 128.541,50 punti 4+2 201 3 € 1.898,70 punti 4+1 2.033 13 € 234,60 punti 3+2 7.207 75 € 81,80 punti 4+0 3.861 40 € 81,80 punti 2+2 90.352 997 € 15,00 punti 3+1 87.765 998 € 15,00 punti 3+0 165.165 1.773 € 15,00 punti 1+2 419.953 4.419 € 8,20 punti 2+1 1.148.078 11.361 € 8,20

Si gioca e si vince insomma e lo si fa anche bene. In mezza Europa questa lotteria continua a convincere milioni di giocatori a puntare in un certo modo su un gioco che in effetti sta dimostrando tutto il suo successo grazie a vincite importanti, di quelle che possono realmente cambiare la vita delle persone. Oggi più che mai tutto è in discussione e conquistare una manciata di milioni grazie ad alcuni numeri indovinati al gioco non deve essere davvero male.