Gratta e vinci, il colpo della vita ancora nella regione fortunata: provate a comprarne uno qui

Una giocata sensazionale che di certo ha cambiato i progetti, la vita insomma di un fortunato giocatore.

Un colpo sensazionale al Gratta e vinci in un momento storico in cui in effetti qualsiasi tipo di vincita rappresenta un punto di partenza verso un futuro quantomeno diverso dal presente pieno di dubbi ed incognite. Ci troviamo al centro di una situazione senza precedenti, colpiti più che mai da una crisi generalizzata figlia della pandemia e del conflitto in Ucraina scoppiato lo scorso febbraio.

Il colpo della vita è riuscito ancora una vita è riuscito ancora una volta grazie al Gratta e vinci. La lotteria istantanea che che tante soddisfazioni riesce a dare ai giocatori ancora una volta si conferma impeccabile nell’accontentare i suoi estimatori. Chiaramente la cosa non avviene con eccessiva frequenza, ma quando ciò accade, il fortunato giocatore o la fortunata giocatrice sono certi di poter vedere presto la propria vita del tutto trasformata.

La vicenda ha fatto il giro del piccolo centro in pochissimi minuti nonostante il vincitore o la vincitrice al momento sembrano non avere ancora una precisa identità. A questo punto però si attendono eventualmente conferma circa le descrizioni dei profili in qualche modo sospettati di essere i nuovi vincitori. La dinamica dei fatti ha visto per l’appunto il giocatore in questione acquistare un biglietto del concorso Maxi Miliardario da 20 euro, risultato finale, 2 milioni di euro conquistati in pochissimi secondi, è questo il bello del Gratta e vinci no?

Il tutto è successo a Verano Brianza in provincia di Monza e Brianza. Il piccolo centro ha visto insomma una vincita davvero sensazionale di quelle capaci di cambiare la vita al fortunato giocatore in questione. Ad oggi, quindi, la Lombardia si dimostra ancora una volta una regione vincente in cui le affermazioni al gioco non smettono di verificarsi, affermazioni tra l’altro anche abbastanza consistenti. Il gioco spesso diventa motivo di speranza.

Gratta e vinci, il colpo milionario ancora in Lombardia: gli ultimi premi assegnati in regione

Si diceva della Lombardia insomma e di come negli ultimi anni la regione sia stata letteralmente baciata dalla fortuna. Una vincita dopo l’altra a certificare anche, probabilmente la mole di giocate da parte dei cittadini, spinti con molta probabilità anche dalla necessità di credere in qualcos’altro oltre che all’attuale presente, immaginare un futuro diverso, più tranquillo, sereno, privo di quelle problematiche che oggi caratterizzano i nostri giorni.

A Verano Brianza il biglietto vincente è stato acquistato presso il bar La Vergine di via Comasina. Precedentemente un’altra vincita sempre in Lombardia a Vaprio d’Adda. Poi inoltre, quella ormai celebre da 5 milioni di euro verificatasi a Milano in zona San Siro lo scorso 28 dicembre. Anche nel primo caso, parliamo della vincita di Vaprio d’Adda del 2021 ad essere conquistati dal fortunato giocatore o fortunata giocatrice furono ben 5 milioni di euro.

A Milano invece, lo scorso dicembre il tutto ebbe luogo presso il Tabacchi Stadio di via Novara. Una monetina da pochi centesimi per grattare via la patina del biglietto e scoprire di aver vinto ben 5 milion di euro. Il proprietario della tabaccheria vincente, Claudio Sobacchi nei giorni successivi alla vincita si dichiarò felice per quanto accaduto: “capita che ci si sbagli, che si creda di aver vinto tanto quando non è così. Ma stavolta era vero. Sono felice che abbia vinto lui”.

Tabaccheria fortunata quella in centro a Milano, anche lì, numerose le vincite negli ultimi tempi. Una bella soddisfazione insomma per il titolare dell’attività con un ritorno di pubblicità finale assolutamente soddisfacente. Si vince insomma, si continua a farlo e lo si fa anche in maniera del tutto soddisfacente. I giocatori ringraziano e sperano in una nuova vita, quantomeno più serena di quella attuale.