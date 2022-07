Casa nostra e i suoi tesori nascosti: occhio all’argento, vale una fortuna

Nella quasi totalità dei casi ci troviamo di fronte ad oggetti praticamente di ogni tipo, custoditi per pigrizia, per abitudine forse, per la poca consapevolezza circa il proprio utilizzo. Di conseguenza potremmo trovarci nella nostra soffitta oppure nella cantina i casa convinti di stare ad un mercatino delle pulci. L’immagine non sarebbe tanto distante dalla realtà.

In merito poi agli oggetti che casa nostra potrebbe ospitare a nostra insaputa di certo ci sarebbe da fare un immenso inventario per capire ad ogni modo se attraverso di essi sia possibile mettere in piedi un lucroso affare. Il mercato dei collezionisti, lo vediamo ogni giorno attraverso il web, pende ormai per ogni tipologia di articolo. Dalle vecchie musicassette ai dischi, passando per le videocassette, oggetti i ogni tipo, banconote, monete e quant’altro.

Ogni oggetto, al giorno d’oggi, forte di un’età abbastanza consistente potrebbe rivelarsi un prezioso cimelio, qualcosa insomma da rivendere ad una bella somma di denaro. Sappiamo benissimo inoltre che non sono da scartare per ovvie ragioni gli oggetti preziosi presenti in casa nostra. Spesso in merito a questi ultimi siamo poco consapevoli del valore ipotizzabile. Il tutto nasce dalla poca conoscenza che in genere si ha circa determinati metalli preziosi.

Parlando di metalli preziosi chiaramente il principale riferimento, trattandosi di comuni cittadini potrebbe andare all’oro ed all’argento, immaginando di non possedere preziosi tesori nella cantina di casa. Tra i metalli definiti “nobili”, di sicuro l’argento rappresenta quello sicuramente meno raro, chiaramente per la sua diffusione in tutto il mondo. Questo però non vuol dire che un oggetto in argento, apparentemente dimenticato non possa essere definito un piccolo tesoro.

Casa nostra e i suoi tesori nascosti: ecco quanto può valere l’argento usato presente in casa nostra

Ovviamente bisogna fare delle distinzioni anche in questo specifico caso. Bisogna tenere ben presente che l’argento, cosi come l’oro risulta essere un metallo troppo morbido per essere lavorato a se e di conseguenza nella maggior parte dei casi viene combinato insieme ad altri metalli. Se parliamo di un tipo di produzione generalmente economico stando alle quotazioni del mercato di riferimento allora staremo parlando di argento 999.

Nell’ultimo caso quindi parliamo di argento definibile puro. Nel settore della gioielleria, cosi come in alcune applicazioni della medicina e nel contesto industriale invece, l’argento utilizzato è quello 925 e 800. Con quest’ultimo generalmente si produce argenteria di grandi dimensioni e di conseguenza parliamo di metallo molto diffuso per quel che riguarda il mercato dell’usato. Il mercato dei collezionisti in questo senso abbonda di richieste e casa nostra potrebbe diventare una inimmaginabile miniera.

Posate, piccoli oggetti, articoli letteralmente dimenticati o perduti, appartenenti a lontani parenti ma anche a genitori, zie e quant’altro. A questo punto tutto sta nella capacità di rimettere alla luce, per così dire questi oggetti dimenticati e capire quanto possano essere ritenuti preziosi sul mercato di riferimento. Provare, certo costa nulla. Un po’ di buona volontà potrebbe dar vita ad affari inimmaginabili. Diventare ricchi per quella che definiamo spesso cianfrusaglia.

L’argento, i pezzi in argento, nello specifico, al pari di monete, francobolli, banconote e vecchi dischi, giusto per citare gli articoli più richiesti dai collezionisti potrebbero diventare qualcosa di estremamente prezioso. Essere riconosciuti, anzi, perchè riscoperti o meno un determinato valore ce l’avranno comunque. L’ora di mettere sottosopra casa nostra è dunque arrivata. Cassetti chiusi da anni, vecchie scatole di quelle che in genere custodiscono gioielli preziosi. I luoghi più incredibili potrebbero contenere la nostra prossima ricchezza. L’importante è iniziare, poi man mano, magari l’appetito potrebbe arrivare mangiando, è proprio il caso di dirlo. L’argento dimenticato per incredibili ed inattesi affari.