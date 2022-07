Monete: c’è un esemplare delle vecchie lire che vale un’auto di lusso

In alcuni casi proprio tra le mura domestiche potrebbero nascondersi dei tesori nemmeno immaginati prima

Nel corso degli anni non sono poche le monete che hanno acquisito un valore immenso in seguito a particolari dinamiche dettate dal mercato dei collezionisti, vero e proprio motore di un contesto magico e affascinante. Da ogni parte del mondo, milioni di collezionisti quotidianamente provano ad arricchire la propria raccolta con pezzi letteralmente immancabili.

La domanda che in molti si pongono è chiaramente legata, stando al contesto in questione alla modalità di accrescimento del valore di un esemplare di moneta steso. Come avviene che una semplice moneta insomma dal valore nominale chiaramente basso possa arrivare a toccare vette inimmaginabili soltanto pochi anni prima. La risposta è molto semplice anche se non rispondente ad una universale dinamica applicabile ogni volta per ogni esemplare.

I fattori che generalmente incidono sull’aumento spesso spropositato del valore dell’esemplare in questione sono generalmente sempre gli stessi. Anno di conio, con relativo approfondimento del contesto sociale e politico, l’immagine riprodotta, rappresentata insomma sulle facciate della moneta. La commemorazione di un personaggio storico di quello specifico paese o la celebrazione di un evento passato o magari ancora da verificarsi. Infine, da tenere sempre in considerazione sono i possibili errori di conio.

A questo punto, quindi, bisogna essere fortunati ad essere proprietari del giusto esemplare, di quella moneta che insomma proprio grazie a particolari dinamiche innescate dai fattori a favore e dalle trame del mercato stesso ha visto schizzare alle stelle il proprio valore. In questi casi, dunque, ritrovare tra le cose vecchie, dimenticate in casa, uno specifico esemplare di moneta può davvero rappresentare il colpo della vita, quello la stessa vita, di fatto la cambia.

Monete rare: ecco quanto può valere una particolare versione di 5 lire

Nel caso specifico parleremo di una moneta molto particolare. Una di quelle che ritrovandosela per puro caso presso la propria abitazione vuol dire avere davvero toccato il punto massimo della fortuna, realisticamente parlando. Stiamo parlando di un esemplare di 5 lire coniato nel 1946 e definito “Uva” per l’immagine rappresentata su una delle due facciate, per l’appunto un grappolo d’uva. L’esemplare specifico datato 1946 detiene una particolarità non da poco.

Parliamo in questo caso di un esemplare di prova. La scritta “prova” per l’appunto è ben visibile su una delle due facciate della moneta stessa. La prova in questione serve per l’appunto a testare l’esemplare stesso coniato, una volta appurato che il tentativo risulti essere convincente si passa all’ulteriore conio ed alla successiva messa in circolazione della moneta. Pochissimi quindi gli esemplari attualmente in circolazione sempre su canali collezionistici.

In questo specifico caso parliamo di una moneta ricercata di continuo dai collezionisti di ogni parte del mondo. Il pezzo irrinunciabile, di quelli che possono dare lustro eterno ad una particolare collezione. Stando a quanto dettato dallo stesso mercato, oggi, un simile esemplare, chiaramente in perfette condizioni di mantenimento può arrivare a valere anche 50mila euro. Proprio cosi, praticamente il prezzo di un’automobile che possiamo definire di lusso.

Proprio cosi, avete letto bene, 50mila euro, una cifra impensabile se pensiamo il punto di partenza, 5 lire, valore nominale assolutamente esiguo anche se comunque il contesto di riferimento è quello del secondo dopoguerra. Niente di immaginabile insomma, monete che hanno fatto la storia e continuano a fare la fortuna di migliaia di collezionisti in ogni parte del mondo.

Pezzi unici, perle assolute, tesori più o meno nascosti sui quali sono concentrate le attenzioni degli appassionati di mezzo mondo. Il mercato detta le regole. I collezionisti stanno al gioco, più attivi che mai, in vista del sogno da realizzare, il pezzo da sogno desiderato per anni.