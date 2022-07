Gratta e vinci, un caffè al volo e il resto di 5 euro ‘investito’: non poteva fare di meglio

Vincere non è mai stato così bello con molta probabilità. Una vicenda per alcuni versi assolutamente unica.

Gli ultimi tempi non possono certo dirsi il massimo per i cittadini italiani e non solo per loro ovviamente. La crisi innescata dalla pandemia e successivamente dalla guerra in Ucraina ha fatto in modo che quelle poche certezze sulle quali gli italiani potevano contare crollassero del tutto. I tempo che corrono spingono in certi casi i cittadini a tentare la fortuna magari forse anche più del dovuto.

Si vince e ancora e si vince bene. Il Gratta e vinci ancora una volta porta una ventata d’aria fresca, se così si può dire nella vita di un fortunato giocatore italiano. Gli ultimi tempi di certo non stanno rappresentando il massimo per gli stessi cittadini. Tempi in certi in cui tutto è messo in discussione da una crisi profonda e travolgente, niente sembra essere al sicuro, al contrario tutto rischia di diventare qualcos’altro. Tutto sembra poter avere i giorni contati.

In questa fase insomma vincere vuol dire rilanciare la propria vita, vuol dire mettere in discussione tutto, poterlo fare. La moderazione, certo, in questi frangenti regola qualsiasi cosa. Il Gratta e vinci offre l’opportunità a chi gioca di sapere subito, bene o male, l’esito dell’intera operazione se così possiamo dire. Pochi minuti per sapere se in effetti la propria vita possa o meno cambiare. Una nuova occasione, una nuova possibilità.

Nel caso specifico un biglietto acquistato per caso nel corso della più classica delle soste al bar. Uno di quei momenti della giornata praticamente obbligatori per milioni e milioni di italiani. Un caffè poi l’ebrezza di sfidare la fortuna di caprie se quello può essere il proprio giorno, il momento in cui tutto cambia e la vita prende una direzione diversa.

Gratta e vinci: 70mila euro dopo il soluto caffè, la sua vita è cambiata di colpo

La vicenda in questione arriva da San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona. Una classica giocata, la più usuale ed attesa di tutte. Il resto del caffè ed un biglietto acquistato per sfidare la fortuna presso il Bar da Gemo, di via Monfalcone, a San Giovanni Ilarione. La vita di un operaio del posto è forse cambiata per sempre con quel bottino da 70mila euro. Il racconto della titolare dell’attività è eloquente: “Con il resto ha chiesto un biglietto della serie 7 e mezzo, da 3 euro, e si è spostato nell’angolo dove si grattano i biglietti”.

Viviano Gazzo, per l’appunto titolare del Bar de Gemo, ereditato papà Guglielmo. Una storia che ha fatto in pochissimo tempo il giro del paese. Una vicenda che indirettamente ha coinvolto tutti gli abitanti del piccolo centro veronese. Proprio il padre dell’attuale titolare del bar in questione ha raccontato la sua versione dei fatti: “Stavo chiacchierando con alcuni clienti ed il signore si è avvicinato, visibilmente scosso, passandomi il biglietto: tremava e quando ho verificato il tagliando è stato chiaro il perché”.

Le condizioni del vincitore, l’emozione, il tremare per la sorpresa, la follia del momento. L’indicazione fornita dal signor Guglielmo di passare in banca per depositare il biglietto ed in seguito riscuotere la vincita: “ha solo detto che così – prosegue – finalmente, poteva finire di pagare la casa. Ha promesso che offrirà una cena a tutti i presenti, cinque o sei persone. Poi se n’è andato, credo a dare la notizia alla moglie”.

Secondo il racconto del signor Gazzo l’uomo non sarebbe un accanito giocatore al Gratta e vinci, anzi. Il racconto poi si sposta sulle precedenti vincite verificatesi in quel bar, molti anni fa: “È sempre emozionante quando capita. Conserviamo ancora il telegramma con cui, al tempo delle lire, tanti anni fa, ci venne confermata una vincita da 250 milioni di lire al Totocalcio. Da allora la vincita più alta, una decina di anni fa, è stata di 96 mila euro, poi al massimo 10 mila. Un anno fa, una vincita da 5 mila euro“. Tanta fortuna insomma nel bar del veronese, tanti soldi vinti e tanti sorrisi strappati agli esterrefatti giocatori.