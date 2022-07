La vincita è sensazionale: ha vinto 2 volte con lo stesso sistema e ora è ricco

Una giocata che definire sensazionale potrebbe essere poco. Ci troviamo di fronte ad un fatto assolutamente eccezionale.

Il gioco spesso riserva delle sorprese che nemmeno i più audaci ottimisti potrebbero mai ipotizzare. Ci troviamo di fronte, molto raramente per la verità a situazioni che sfiorano l’assurdo, a vicende che quasi facciamo fatica a raccontare tanto appaiono surreali. I casi eclatanti come quello che la cronaca ci consegna in questo caso sono davvero inimmaginabili.

Una valanga di soldi grazie ad una giocata che definire sensazionale sarebbe davvero poco. Quello che è successo a Cassano d’Adda in provincia di Milano ha davvero dell’incredibile. Una giocata, una singola giocata che non solo risulta vincente, ma che precedentemente dal giocatore in questione aveva effettuato ben otto volte, non una sola vincita quindi, ma ben otto affermazioni, qualcosa che si fatica a credere. Realisticamente parlando un evento assolutamente unico.

La notizia ha subito fatto il giro del paese e la spettacolarità della vincita pari a 170 mila euro con otto giocate identiche al gioco del Lotto non può certo passare inosservata. A questo punto viene da pensare come possa essere possibile immaginare di giocare dei numeri per più volte nello stesso momento, perchè in quel modo, perchè proprio quella volta. I numeri fortunati sono i seguenti: 45-48-90 estratti sulla ruota di Palermo.

Cosi come riportato da Agimeg ogni giocata ha portato alla conquista di ben 22.500 euro. Da considerare poi i sei ambi indovinati ognuno da circa 1000 euro. Il risultato finale è davvero eccezionale quindi. Immaginando tutto questo in un momento di estrema crisi viene da pensare che si, il giocatore in questione sia stato davvero tanto fortunato. Oggi più che mai la dea bendata ha sorriso a lui ed alla sua famiglia. Oggi è sì un momento unico.

La vincite è sensazionale: il fortunato giocatore non è nuovo a questo tipo di giocate

A fare inoltre chiarezza sulla vincita in questione è stato poi il titolare della ricevitoria che ha di fatto emesso la giocato. Claudio Terzi, proprietario per l’appunto della Tabaccheria Villa di Cassano d’Adda ha infatti dichiarato che non il giocatore in questione, che lui ha facilmente individuato non è nuovo a questo tipo di giocate. La sua tecnica è sempre la stessa, individua una serie di numeri e gioca il tutto per più e più volte contemporaneamente.

Non solo il nostro fortunato vincitore non è nuovo a questa tecnica di gioco ma anzi è già capitato in passato che grazie a questa incredibile modalità di azione abbia portato a casa dei bottini niente male. L’uomo, un sessantenne del posto infatti qualche anno fa, circa dieci per la precisione, aveva vinto la bellezza di 140mila euro utilizzando praticamente la stessa tecnica. Oggi invece il bottino è di 170mila euro, davvero niente male insomma.

In un momento storico molto difficile come quello che stiamo vivendo arrivare a vincere così tanti soldi in un colpo solo non è certo qualcosa di irrilevante anzi. La speranza degli italiani spesso è riposta proprio nel gioco, ovviamente se praticato con la giusta moderazione. Un premio in denaro in un momento di forte crisi come quella che viviamo significherebbe avere la possibilità di cambiare vita, di essere più tranquilli, più sereni. Senza dimenticare l’incognita Superenalotto.

Il jackpot di quello che è senza dubbio oggi il gioco preferito dagli italiani ha abbondantemente superato i 200 milion di euro con l’ultimo “6” estratto più di un anno fa, a Montappone nelle Marche nel maggio del 2021. Gli italiani insomma fremono, il prossimo vincitore potrebbe davvero vedersi piovere addosso milioni su milioni. In tempo di crisi, cosi come annunciato, come ricordiamo certo benissimo, non sarebbe affatto male.