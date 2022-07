Superenalotto, il colpo della vita è finalmente arrivato: giocata da 6 euro

Ancora una vincita al Superenalotto, ancora un colpo da maestro in momento tanto particolare per il nostro paese.

In questa fase ci troviamo di fronte ad un uno dei momenti più difficili in assoluto per il nostro paese, da un lato la crisi innescata dalla pandemia, dall’altra il conflitto in Ucraina che di certo ha trascinato il nostro paese in una condizione inaspettata capace di portare provvisorietà ad incertezza nella stragrande maggioranza delle famiglie italiane.

Per fortuna, nonostante il momento di certo poco fortunato, il gioco, quello sano, praticato, almeno si spera con moderazione, sempre e comunque, è capace di restituire sorrisi e non solo ai cittadini italiani. Ci troviamo di fronte ad una vicenda che mette davvero il buonumore e non solo. Un vincita che di certo può cambiare la vita del fortunato giocatore che ha indovinato la giusta sequenza di numeri. Una condizione di certo invidiabile.

In questa fase poi, con il jackpot del Superenalotto che ha abbondantemente superato i 200 milioni di euro possiamo dire a tutti gli effetti che è proprio questo il gioco più amato dagli italiani al momento. Pochi minuti di attesa per l’estrazione che di fatto potrebbe cambiare la vita del giocatore o della giocatrice che ha effettuato la giocata vincente. Cosi come successo in questo caso. La dea bendata ha deciso di baciare un giocatore abituale della provincia di Lucca. A lui la fortuna ha regalato un bel gruzzoletto di denaro.

Superenalotto, il colpo della vita è finalmente arrivato: ecco quanto ha guadagnato il fortunato giocatore

Il bottino conquistato dal fortunato giocatore toscano, almeno stando alla località che dove è stato giocata la schedina vincente del concorso Super Estate, abbinato alle combinazioni Superstar del Superenalotto è pari a 50mila euro. Il tutto con una giocata da 6 euro. Un uomo di mezza età cosi come descritto dal titolare della ricevitoria che ha emesso la giocata vincente. L’attività in questione è il Bar Gelsa, sito in via Valdinievole, tra i Comuni di Altopascio e di Fucecchio in provincia di Lucca. Lo stesso titolare dell’attività in questione ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla dinamica generale dei fatti:

“Si tratta di una persona che vediamo spesso e siamo davvero felici per lui – racconta il titolare del locale, Ulisse Laurino – e magari ci farà pure un regalino. Scherzi a parte , ha giocato una schedina del costo di sei euro e ne ha incassati 50 mila, niente male davvero. Era uno dei cento premi con il concorso Super Estate, abbinato alle combinazioni Superstar del Superenalotto. Sono previsti altri cento questa sera. Questo è un luogo di passaggio e la dea bendata spesso premia semplicemente chi transita, altre volte, come in questa circostanza, chi invece è un habituè. Siamo davvero felici per lui, in un momento abbastanza delicato in generale“.

Di recente poi, lo stesso Bar Gelsa ha regalato un’altra importante soddisfazione ad un altro giocatore fortunato. Lo stesso titolare ha raccontato quanto accaduto qualche anno fa: “Abbiamo avuto un’altra vincita da 35 mila euro e molte altre minori, se possiamo definirle così. Se poi andiamo oltre, memorabile fu il 7 luglio del 2007. Una combinazione magica, tre volte il numero sette: 7-7-2007, in quel giorno un signore si aggiudicò un milione con un semplice Gratta e vinci. Della serie momenti che ti cambiano la vita. Per noi un grosso ritorno di immagine“.

Ricevitoria fortunata insomma, di quelle che a questo punto saranno prese di mira dai giocatori convinti che proprio li si annidi la fortuna, quella che può farci arrivare ovunque, forse anche a conquistare il jackpot vincente del Superenalotto, quei 200 e passa milioni di euro che fanno davvero girare la testa a tutti gli italiani e non solo.