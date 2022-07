Guidare un’auto elettrica senza spendere una fortuna per l’acquisto, il sogno è facilmente realizzabile. Scopriamo quale azienda offre questa interessante opportunità.

Noleggiare un’auto elettrica e caricarla gratuitamente. Non è uno scherzo ma l’imperdibile proposta di LIDL.

L’obiettivo di aumentare l’utilizzo delle macchine elettriche parte da grandi aziende come Darty, LIDL e Arval Italia. Uno dei motivi principali per cui si spinge in questa direzione è l’impatto ambientale. Nessuna sostanza di scarto prodotta, niente combustione, nessuna emissione di CO2 e gas serra. L’ambiente ne trarrà un profitto rilevante sperando di essere in tempo per limitare i danni al nostro pianeta. Poi ci sono i minori costi di manutenzione, i vantaggi amministrativi (ad esempio sul pagamento del bollo auto), il minore inquinamento acustico e il risparmio sul pieno. Naturalmente i costi di acquisto iniziali sono più elevati, in media 20 mila euro. Il sogno di guidare un veicolo elettrico, però, non si infrangerà grazie alla proposta del discount LIDL.

Auto elettrica, il noleggio da LIDL è un’occasione di risparmio

Dopo Darty con il noleggio della Citroen Ami nei suoi centri commerciali arriva LIDL a rendere felici i clienti. Presso il discount è possibile noleggiare un veicolo elettrico da caricare gratuitamente. L’auto è la Elaris Finn, la mini car elettrica made in China. Non tutti i punti vendita offrono questa opportunità. Oltre alle ricariche gratis si aggiunge la possibilità di noleggiare la macchina a circa 222 euro al mese per un anno con limite massimo di 10 mila chilometri totali.

La mini car ha un motore da 45 CV con velocità massima di 115 chilometri orari, una batteria che garantisce 300 km di autonomia e delle finiture di qualità. L’equipaggiamento, poi, è di elevato livello, i sistemi di sicurezza sono avanzati e l’auto è dotata del display da 12,3″ in grado di interagire con Android Auto e Apple Car Play.

Non dimentichiamo un’altra soluzione imperdibile

Oltre a LIDL, Arval Italia propone un interessante pacchetto che include noleggio, ricarica, app e card all’interno del canone mensile. La nota società di noleggio auto a lungo termine ha attivato questo servizio in collaborazione con HELLO Mobility. La proposta prevede la RFID Card per la ricarica in una rete dedicata (circa 500 punti di ricarica in Italia entro fine settembre) e l’app HELLO Charge. Questa applicazione è utile dato che consente di individuare le colonnine più vicine alla propria posizione, di effettuare prenotazioni, di monitorare il veicolo e permette l’accesso a 200 parcheggi automatici.

I costi del noleggio sono molto variabili e dipendono dal modello d’auto scelto. Si parte da un minimo di 149 euro al mese fino ad arrivare ai 929 euro al mese.