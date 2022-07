Prezzi carburante: finalmente i numeri sorridono ai cittadini automobilisti

Uno degli effetti più gravi della crisi innescati dal conflitto in Ucraina è stato senza ombra di dubbio l’aumento dei prezzi del carburante.

Gli ultimi mesi sono stati certamente duri per i nostri concittadini e chiaramente non solo per loro. L’aumento sconsiderato dei prezzi del carburante, insieme all’aumento di tutti gli altri prezzi ha chiaramente dato vita a situazioni e condizioni che probabilmente mai e poi mai ci saremmo potuti aspettare almeno nell’immediato. Per fortuna oggi, per gli italiani e non solo per loro continuano ad arrivare buone notizie almeno in uno dei comparti maggiormente colpiti.

L’ultimo periodo, cosi come anticipato non è di certo stato dei migliori abbiamo visto come nella vita quotidiana ci si è dovuti scontrare praticamente con aumenti di prezzo in qualsiasi settore, in qualsiasi ambito. In poche settimane è aumentata qualsiasi cosa, dai beni alimentari prima necessità ai servizi, dalla pizza al carburante, dalle bollette ai prezzi di praticamente qualsiasi articolo acquistabile. Una dinamica senza precedenti per certi versi.

Particolarmente segnante per i cittadini italiani e chiaramente per tutti gli altri cittadini dei paesi che hanno visto verificarsi la stessa dinamica è stato il prezzo del carburante. Cittadini che per lavoro o per altre esigenze sono costretti a percorrere decine e decine di chilometri al giorno hanno chiaramente provato sulla propria pelle quanto un simile aumento possa fortemente incidere sul bilancio familiare mensile, dando vita a situazioni in alcuni casi di profondo disagio.

Per fortuna le ultime notizie in merito ci raccontano di una situazione che sta gradualmente migliorando per la gioia degli automobilisti ma non solo. Gli schemi presentati dai vari organi di informazione con i prezzi che pare stiano decisamente calando ci dicono che il futuro sotto questo punto di vista potrebbe essere probabilmente maggiormente sopportabile. Le novità insomma potrebbero presto far sorridere gli italiani e non solo loro.

Prezzi carburante: finalmente gli italiani possono sperare di pagare molto di meno per la propria auto

I prezzi del carburante finalmente son in discesa. Le ultime quotazioni internazionali negli ultimi giorni hanno chiuso in forte ribasso. Di conseguenza i prezzi raccomandati dai singoli gestori calano altrettanto. Q8 diminuisce di 2 centesimi i prezzi di benzina e diesel mentre Eni cala di 3 centesimi. A questo punto realisticamente parlando sarebbe interessante immaginare l’andamento anche per quelli che saranno i giorni successivi anche se l’indirizzo pare ormai tracciato, almeno si spera.

Quotidiano Energia osservando i numeri di fatto comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 del 21 luglio. Il dato che emerge è il seguente: prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,968 euro/litro (1,975 il valore precedente), diversi i marchi compresi tra 1,946 e 1,975 euro/litro (no logo 1,963). Prezzo medio praticato del diesel self è 1,926 euro/litro (1,931 il dato precedente), con alcune compagnie tra 1,909 e 1,930 euro/litro (no logo 1,925).

Passando alla modalità servito, in merito al prezzo medio praticato per la benzina siamo sui 2,111 euro/litro (contro 2,119). Alcuni marchi propongono prezzi tra i 2,037 e 2,180 euro/litro (no logo 2,017). La media per quel che riguarda il diesel servito è 2,072 euro/litro (2,078 il dato precedente). Alcune compagnie, in questo caso, con prezzi medi praticati compresi tra 2,001 e 2,136 euro/litro (no logo 1,980). In merito poi al Gpl si parla di prezzi che vanno dagli 0,825 a 0,843 euro/litro (no logo 0,812).

Per il metano, infine parliamo di prezzi che variano tra i 2,026 e i 2,343 (no logo 2,168). Buone notizie, almeno così sembra per i cittadini italiani e soprattutto per coloro i quali hanno bisogno di utilizzare l’automobile ogni giorno, spesso anche compiendo lunghi tragitti. I prezzi del carburante sembrano calare ed anche in vista della ferie la notizia non è niente male. Ci si augura insomma che la situazione tenga e che anzi si vada sempre di più a migliorare per la gioia di tutti i cittadini.