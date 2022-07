Benzina a 85 centesimi al litro, distributori presi d’assalto: ecco dove

Chi abita al confine con la Francia può fare rifornimento di carburante approfittando del costo benzina a 85 centesimi al litro.

Il caro carburante è uno dei gravi problemi che stanno mettendo in ginocchio l’economia del Bel Paese. Attualmente, il costo della benzina e del diesel viaggiano su una media di 2 euro al litro, con lievi oscillazioni al rialzo o al ribasso.

Quella che sta affrontando l’Italia è una crisi economica di grave entità, che sta colpendo diversi settori: energetico, alimentare, delle materie prime, etc.

Ma i cittadini italiani che vivono in prossimità del confine con la Francia possono godere di un notevole vantaggio: acquistare benzina a 85 centesimi al litro.

Ci stiamo riferendo ai distributori Casino, che permettono di effettuare rifornimenti a costi davvero incredibili. Anche se, va detto, che negli ultimi giorni si è assistito ad un lieve calo dei costi del carburante anche in Italia. Tuttavia, tariffe come quelli registrate in Francia non sono neanche lontanamente ipotizzabili qui in Italia.

Come mai i distributori di carburante a marchio Casino hanno deciso di abbassare i prezzi della benzina?

Benzina a 85 centesimi al litro: che cosa sta succedendo in Francia

Fino al 31 agosto, in 55 stazioni a marchio Casino Géant Casino sarà attiva una promozione che permetterà di effettuare il rifornimento di benzina ad un costo incredibile: 0,85 euro al litro.

In realtà, le tariffe francesi non sono poi così diverse da quelle italiane. Tuttavia, questo distributore ha deciso di applicare una promozione che permetterà di ottenere un Cashback davvero alto.

In sostanza, il costo alla pompa è pari a 2,15 euro al litro, ma per ogni rifornimento il cliente otterrà 1,30 euro al litro sotto forma di voucher per effettuare la spesa per supermercati dello stesso marchio: Casino.

In effetti, il distributore Casino è un’azienda che dispone sia di 55 stazioni di servizio, sparse in tutta la Francia, che di supermercati della piccola e grande distribuzione.

Insomma il prezzo super scontato della benzina è una trovata pubblicitaria, che permetterà ai clienti di ottenere un effettivo risparmio utilizzando i voucher accumulati per fare la spesa presso i supermercati Casino. È importante ricordare che occorre fare acquisti per un minimo di €100 ai supermercati Casino, mentre al Géat Casino serve una spesa un minimo di €120.

A conti fatti, si tratta di una promozione estremamente conveniente perché permette di ottenere un buono spesa di €52 per ogni 40 litri di benzina. Tenendo conto che il voucher può essere utilizzato solo al raggiungimento della soglia minima di spesa prevista, ovvero €100 o €120, il cliente potrà portare a casa un carrello pieno di spesa pagando 48/68 euro.

La promozione prevede anche un rifornimento massimo di 40 litri di carburante.