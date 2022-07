Pensionati, in questo caso bisogna presentare il modello RED: altrimenti rischiate

Attenzione, in quali casi i pensionati devono presentare il modello RED e in quali invece no? Ecco la verità che non ti aspetti.

Sono in molti a chiedersi in quali casi un pensionato deve presentare obbligatoriamente il modello Red ed in quali invece no. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal cibo, passando per le bollette di luce e gas fino ad arrivare ai regali ai nipoti, sono davvero molte le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Una chiara dimostrazione di come il denaro si riveli essere utile nelle più diverse circostanze. A ricoprire un ruolo importante in tale ambito, pertanto, sono il lavoro prima e la pensione poi.

Proprio soffermandosi sulla pensione abbiamo già visto come in molti siano in attesa dei pagamenti per il rimborso 730. Sempre in tale ambito, inoltre, sono in molti a chiedersi in quali casi un pensionato deve presentare obbligatoriamente il modello Red ed in quali invece no. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pensionati, attenzione, in questo caso bisogna presentare il RED: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto sono in molti a chiedersi in quali casi un pensionato debba presentare obbligatoriamente il modello Red ed in quali invece no. Ebbene, a tal proposito bisogna sapere che tale documento non deve essere presentato nel caso in cui il titolare di un trattamento pensionistico abbia già dichiarato tutti i redditi, attraverso il modello 730 o Redditi Persone Fisiche.

Nel caso in cui, invece, non siano stati dichiarati tutti i redditi percepiti, allora bisogna presentare, appunto, il modello Red. Entrando nei dettagli bisogna sapere che anche nel caso in cui una persona abbia già provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi, deve comunque presentare il modello Red se vi sono altri redditi. Si tratta, in pratica, dei cosiddetti redditi esclusi o comunque che non vengono inseriti in sede di dichiarazione dei redditi.

Allo stesso modo il modello RED deve essere presentato nel caso in cui sia stata registrata una variazione della situazione reddituale propria o comunque del proprio nucleo famigliare. In questo modo, attraverso tale modello, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può verificare i dati in questione e calcolare in modo corretto gli importi delle varie prestazione erogate. Questo sia nel caso in cui si tratti di trattamenti pensionistici oppure assistenziali.