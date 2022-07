I concorsi pubblici attivi tra luglio e agosto permetteranno l’assunzione di oltre 4 mila candidati diplomati.

La Pubblica Amministrazione apre le porte a 4 mila candidati che riusciranno a superare l’iter di selezione previsto da diversi concorsi pubblici.

Non c’è tempo da perdere, tra luglio e agosto scadranno diversi concorsi pubblici che permettono di candidarsi ad una posizione aperta della Pubblica Amministrazione. Se l’obiettivo è trovare lavoro non bisogna lasciarsi sfuggire importanti occasioni occupazionali. Sedi di lavoro sono le sedi della PA, i Ministeri e la Camera dei Deputati. Per sperare nell’assunzione occorrerà prepararsi adeguatamente e conoscere il percorso da affrontare per risultare tra i candidati migliori.

Concorsi pubblici, cercasi vigili del fuoco

Si ricercano vice direttori informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I requisiti richiesti sono la cittadinanza italiana, l‘età inferiore a 45 anni, il godimento dei diritti politici, il possesso delle qualità morali e di condotta. Tra le condizioni troviamo, poi, la Laurea magistrale in fisica, informatica, ingegneria dell’automazione, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, sicurezza informatica, matematica, tecniche e metodi per la società dell’informazione.

I candidati dovranno possedere i requisiti di ammissione alla data di scadenza della presentazione delle domande. I requisiti psicofisici e attitudinali, invece, dovranno essere posseduti durante lo svolgimento degli accertamenti della Commissione Medica incaricata e successivamente. Il termine ultimo di invio della domanda è il 1° agosto 2022 e la modalità di inoltro è telematica (servono le credenziali digitali) utilizzando la piattaforma concorsionline.vigilfuoco.it.

Posizioni aperte alla Camera dei Deputati

Entro il 28 luglio 2022 si potranno inviare le domande di ammissione al Concorso Pubblico per la Camera dei Deputati. L’inoltro è telematico e prevede l’accesso con credenziali digitali al portale concorsi.camera.it. Il bando prevede l’assunzione di 65 profili di Documentaristica della Camera dei Deputati con indirizzo economico (15 posti) e giuridico (50 posti).

I requisiti necessari sono la cittadinanza italiana, età inferiore a 40 anni, laurea triennale o di primo livello, godimento dei diritti politici, idoneità fisica pertinente con le mansioni professionali e assenza di sentenze di condanna per reati che implicano la destituzione.

Tra i concorsi pubblici il bando per l’assunzione di Carabinieri

Tra i concorsi pubblici attivi citiamo quello per la ricerca di 4.198 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è l’11 agosto 2022 e il portale di riferimento è extranet.carabinieri.it. La sezione a cui accedere è “Concorsi on line” e il candidato sarà chiamato a scegliere il concorso a cui candidarsi. I posti infatti sono ripartiti in 2.910 per volontari in ferma prefissata di un anno e volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio; 1.247 per cittadini italiani under 26 e 32 posti per candidati con attestato di bilinguismo.

Tra i requisiti citiamo il godimento dei diritti politici, l’assenza di condanne per delitti non colposi, una condotta incensurabile, l’idoneità psicofisica e attitudinale, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado se militari in servizio al 31 dicembre 2020 o di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che permette l’accesso all’università per i militari in servizio dal 1° gennaio 2021.