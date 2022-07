“Non aprite la porta di casa a sconosciuti”, la Polizia avverte: cosa sta succedendo

Di questi tempi il rischio di essere truffati è purtroppo qualcosa di estremamente concreto. Ecco come provare ad evitarlo.

Ai giorni nostri, purtroppo, è doveroso sottolinearlo, il rischio di essere truffati, quasi quotidianamente è cosa abbastanza concreta. Non esiste contesto, tra web e vita quotidiana che non porti con se un altissima probabilità di incappare nei più comuni raggiri di cui le cronache periodicamente ci raccontano ogni dettaglio. Evitare tutto ciò è però possibile.

Nelle scorse settimane attraverso le cronache riportate attraverso qualsiasi strumento di informazione abbiamo potuto purtroppo constatare quanto sia estremamente possibile incappare nelle più comuni pratiche truffaldine. Bersagli preferiti dei malintenzionati di ogni tipo sono gli anziani, spesso soggiogati, illusi, presi di mira nel modo più subdolo e cinico possibile. Il modo per scampare a questo tipo di dinamiche esiste ed è assolutamente praticabile grazie ad una serie di consigli.

Il rischio concreto, quasi quotidiano, cosi come sottolineato è per le persone anziane. Come anticipato nelle scorse settimane abbiamo assistito ad una vera e propria azione mirata nei confronti di persone sole che nella maggior parte dei casi restano sopraffatti dalla parole di chi si presenta come amico di figli in difficoltà, o di parenti stretti alle prese con problemi per niente irrilevanti. La Polizia di Stato di recente ha diffuso una serie di consigli pratici per mettere al riparo dalle truffe proprio i cittadini più esposti a questo tipo di operazioni.

Finti operatori di società di servizi, avvocati fasulli, e professionisti di ogni tipo chiaramente improvvisati che provano con frequenza incredibile ad approfittare della buona fede di persone che spesso vivono sole e che in linea di massima risultano assolutamente indifese. Il rischio potrebbe riguardare soprattutto i pensionati ed il ritiro stesso della pensione potrebbe rappresentare il momento di più alta esposizione a qualsiasi tipo di raggiro.

Attenzione alle truffe, ecco come ci rubano i soldi: ecco i consigli diffusi dalla Polizia di Stato

Per chi ha genitori anziani che vivono da soli il consiglio utile da trasmettere loro è quello di chiamare nel modo più veloce possibile in caso di bisogno il 112. Il tutto, magari utilizzando un tasto preimpostato sul proprio telefono cellulare. Tornando ai consigli diffusi dalla Polizia di Stato va detto che nella maggior parte dei casi i truffatori si presentano alla porta delle persone anziane. Nella maggior parte dei casi spacciandosi principalmente per avvocati, funzionari pubblici oppure benefattori d’ogni tipo.

Spesso si potrebbero addirittura ricevere telefonate che annunciano la visita a domicilio di una persona. Questa provvederà a raccogliere i soldi pattuiti per risolvere situazioni precedentemente illustrate, chiaramente si tratta di storie e dinamiche assolutamente inventate. I consigli pratici diffusi per la tutela degli anziani sono i seguenti:

Non aprire la porta di casa propria a sconosciuti. Non farlo anche nel caso in cui questi si identificano come funzionari di Stato, operatori di vario genere o come qualsiasi altra figura apparentemente credibile.

Diffidare operai che si presentano all'improvviso per risolvere problemi di ogni tipo, verificare che il tutto sia effettivamente vero.

Ricordare che non esistono società che inviano operatori per la riscossione di bollette a domicilio.

Diffidare di chi promette facili guadagni chiedendo di controllare il vostro libretto postale o addirittura il conto corrente.

Farsi accompagnare allo sportello bancomat se si necessità di prelevare denaro soprattutto nei giorni di maggiore affluenza.

Fugare ogni dubbio qualora ci si sentisse osservati o addirittura se si avesse il dubbio di essere seguiti, denunciare subito il sospetto.

Non fermarsi nel corso del tragitto verso casa se in possesso di importanti somme di denaro.

Evitare truffe e raggiri di ogni tipo è dunque possibile, basta avere la massima attenzione e diffidare di ogni situazione apparentemente surreale ed improbabile.