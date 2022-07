Preferite il rinnovo bonus 200 euro o il taglio Iva sulla spesa? Anche il Governo se lo sta chiedendo

By

L’esecutivo è al lavoro per il cosiddetto Dl Aiuti bis e si fa sempre più largo l’ipotesi del rinnovo del bonus 200 euro o taglio Iva. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Nonostante la caduta del governo Draghi, si continua a lavorare per l’approvazione di un decreto Aiuti Bis volto a garantire un sostegno alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi economica in corso. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Un periodo storico particolarmente difficile quello in cui stiamo vivendo, segnato da tutta una serie di eventi negativi come ad esempio l’aumento generale dei prezzi con rincari del 43%. Proprio quest’ultimi vanno a diminuire il nostro potere di acquisto, con sempre più famiglie che hanno delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Se poi si aggiungere la caduta del governo, ecco che la situazione diventa sempre più complicata.

Dl Aiuti bis, spunta ipotesi rinnovo bonus 200 euro o taglio Iva: tutto quello che c’è da sapere

Ma cosa c'è da aspettarsi?

Ebbene, tra le ipotesi in ballo quella di riproporre il bonus da 200 euro oppure applicare un taglio dell’Iva su alcuni beni di largo consumo. Entrando nei dettagli, quindi, l’indennità una tantum da 200 euro potrebbe essere rinnovata per un altro mese.

Non si esclude, poi, l’introduzione di qualche novità, come ad esempio un possibile intervento sull’Iva. In particolare tra le ipotesi in ballo vi è quella di introdurre un taglio dell’Iva su alcuni beni di largo consumo. Al momento comunque, è bene sottolineare, si tratta solo di ipotesi.

Non resta quindi che attendere l’approvazione del decreto Aiuti Bis e vedere quali misure verranno effettivamente introdotte al fine di aiutare le famiglie a fronteggiare la grave crisi economica in corso.