Lavoro, tre grandi aziende assumono in tutta Italia: le opportunità da non perdere

Ben tre grandi aziende attive sul territorio del nostro Paese sono pronte a dare il via ad una nuova ondata di assunzioni. Entriamo quindi nei dettagli per vedere di quali si tratta, le posizioni aperte e tutto quello che c’è da sapere in merito.

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“, recita l’articolo uno della Costituzione del nostro Paese. Una chiara dimostrazione di come l’attività lavorativa ricopra un ruolo importante nella nostra vita, così come per l’economia di un Paese. Non sempre, però, riuscire a trovare un impiego è facile.

Anzi, molto spesso si riscontrano delle serie difficoltà. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per le persone alla ricerca di un posto di lavoro. Queste tre grandi aziende, infatti, assumono personale in Italia. Ma di quali si tratta? Ecco le posizioni aperte e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, queste tre grandi aziende assumono personale in Italia: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, si tratta di Eurospin, Sephora e Bricoman, pronte a dare il via ad una vera e propria ondata di assunzioni. Diverse le posizioni aperte, con tutte e tre queste realtà che sono, appunto, alla ricerca di personale da poter collocare nello proprie filiali.

Ebbene, si tratta di Eurospin, Sephora e Bricoman, pronte a dare il via ad una vera e propria ondata di assunzioni. Diverse le posizioni aperte, con tutte e tre queste realtà che sono, appunto, alla ricerca di personale da poter collocare nello proprie filiali. Entrando nei dettagli:

Eurospin è alla ricerca di addetti al reparto macelleria: uno per il punto vendita a Trapani e l’altro a Mazara del Vallo.

è alla ricerca di addetti al reparto macelleria: uno per il punto vendita a Trapani e l’altro a Mazara del Vallo. Bricoman, ormai Tecnomat , è alla ricerca di personale da inserire nei punti vendita di Misterbianco e Ragusa. In particolare sono aperte le posizioni per venditore, addetti alla logistica e hostess.

, è alla ricerca di personale da inserire nei punti vendita di Misterbianco e Ragusa. In particolare sono aperte le posizioni per venditore, addetti alla logistica e hostess. Sephora, a sua volta, è alla ricerca di una persona che possa ricoprire il ruolo di Beauty Advisor in un punto vendita di Ragusa.

In tutti e tre i casi, quindi, il consiglio è quello di visitare la sezione “Lavora con noi” presente sui siti ufficiali delle tre aziende in questione e inviare in questo modo la propria candidatura al profilo di proprio interesse.