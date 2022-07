Soldi, la banca avverte: non scaricate questa applicazione, vi svuotano il conto corrente

Un noto istituto di credito avverte i propri clienti, invitandoli a non scaricare questa applicazione. La trappola è dietro l’angolo.

Ennesimo tentativo di truffa ai danni di molti correntisti che rischiano così di veder svuotare il proprio conto corrente. A renderlo noto un famoso istituto di credito che ha invitato i propri clienti a non scaricare questa applicazione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dagli smartphone, passando per il tablet, fino ad arrivare al computer, sono davvero tanti e diversi i dispositivi tecnologi a nostra disposizione, grazie ai quali poter comunicare con chiunque in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Oltre agli innumerevoli vantaggi, però, tali tecnologie si rivelano essere spesso terreno fertile anche per alcuni truffatori.

Quest’ultimi, come tristemente noto, cercano di sfruttare questi dispositivi per far cadere nella trappola il malcapitato di turno. Lo sa bene un noto istituto di credito che ha di recente invitato i propri clienti a non scaricare questa applicazione. In caso contrario, infatti, si rischia di vedersi svuotare il conto corrente. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Soldi, la banca avverte, non scaricate questa app: cosa sta succedendo

Come noto sono tanti, purtroppo, i tentativi di truffa a cui bisogna prestare attenzione, come ad esempio quello del finto buono Ikea da 250 euro, oppure del codice a sei cifre di WhatsApp. Ma non solo, a finire sempre più spesso nel mirino dei malintenzionati sono i clienti di alcuni grandi istituti di credito che rischiano di vedersi prosciugare il conto con un solo click.

Lo sa bene un noto istituto di credito che ha di recente invitato i propri clienti a non scaricare questa applicazione. In caso contrario, infatti, si rischia di vedersi svuotare il conto corrente. Ma cosa sta succedendo? Ebbene, alcuni clienti Widiba hanno segnalato alla propria banca di aver ricevuto messaggi e telefonate di phishing. La banca ha quindi deciso di inviare un sms ai propri correntisti in modo tale da invitarli a prestare attenzione.

“Hai ricevuto dalla banca la richiesta di installare app o software sul tuo cellulare? Non farlo! Si tratta di una truffa“, ha infatti scritto Widiba ai propri clienti tramite sms. Ma non solo, sempre al fine di avvertire i propri clienti, il noto istituto di credito ha anche inviato una mail attraverso cui ha fornito maggior informazioni in merito.

Soldi, la banca avverte, non scaricate questa applicazione: tutto quello che c’è da sapere

In particolare Widiba ha fatto sapere di aver ricevuto diverse segnalazioni in merito a tentativi di truffa attuati tramite SMS o smartphone. Proprio attraverso questi due strumenti, infatti, i truffatori hanno provato a convincere il malcapitato di turno a scaricare un certificato o un’applicazione sul proprio dispositivo mobile.

In altri casi, invece, i destinatari del messaggio venivano invitati a modificare alcune impostazioni del proprio smartphone. Come è facile immaginare, proprio compiendo tale operazione, però, si cade nella trappola dei truffatori. Quest’ultimi, infatti, riescono in questo modo ad agire indisturbati e a svuotare il conto corrente del malcapitato di turno. Occhio, quindi, ai messaggi che ricevete.

Onde evitare di cadere nella trappola di questi malintenzionati, inoltre, è bene ricordare che le banche non inviano mai e poi mai sms o e-mail con richieste di questo tipo. In caso di dubbio, inoltre, si invita a contattare immediatamente il proprio istituto di credito di riferimento in modo tale da evitare di dover fare i conti con spiacevoli sorprese.