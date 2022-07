Giochi hot per adulti, la verità che nessuno si aspetta: i più venduti in assoluto

Una nuova tendenza, un fenomeno cresciuto sempre di più nel corso degli ultimi anni. Ecco quello che sta succedendo nel paese.

Uno dei fenomeni vertiginosamente in crescita nel corso degli ultimi anni vede al centro di tutto il gradimento da parte dei cittadini italiani di particolari “giochi” che in qualche modo stuzzicano e non poco la platea adulta italiana. Ci troviamo di fronte, cosi come anticipato ad un vero e proprio fenomeno di massa. Un nuovo mercato in totale espansione capace di esaudire i desideri di qualsiasi tipologia di cliente.

Al giorno d’oggi insomma sono numerose le nuove tendenze nel contesto del mercato dell’hard, dei giochi in qualche modo definiti per adulti. A spiegarci meglio quello che sta avvenendo nel nostro paese, cosi come del resto in ogni parte del mondo è Valentina Maran, sexblogger e tester di sex toys, di recente protagonista di una lunga intervista apparsa su Today Benessere. L’esperta nel settore ci mette al corrente di dinamiche probabilmente ignorate del tutto dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani, forse.

“Sono molto richiesti i succhiaclitoride e i masturbatori a tubo che vibrano, per gli uomini. Ma la principale tendenza è quella che va verso la tecnologia con controller, sia che si tratti di un telefonino, sia che si tratti di intelligenza artificiale“. Questi i primi passi di un confronto, per così dire, con la blogger Valentina Maran in cui appare evidente quella che appare come una vera e propria rivoluzione di costume, oggi più evidente che mai rispetto agli anni precedenti dove forse il tutto restava in qualche modo maggiormente nascosto.

La tendenza del momento, giochi per adulti: alla scoperta di un nuovo intrigante mondo

Valentina Maran, sexblogger, autrice di racconti erotici, e tester di sex toys, ci fa entrare attraverso le sue parole in una dimensione che forse non tutti conoscono cosi come si pensa. Ci troviamo dunque di fronte ad un contesto che con la pandemia, le quarantene ed i lockdown vari ha fornito un pretesto non da poco per restare a casa. La condizione perfetta insomma per mettere gli italiani di fronte ad una nuova frontiera, nuova tendenza vera e propria, i sex toys.

“I sex toys – racconta Valentina Maran – sono, come dice il nome stesso, dei giocattoli. Non sono sostituti dell’altro. Questo ci tengo a precisarlo perché moltissimi uomini eterosessuali spesso entrano in competizione con l’oggetto quando la compagna propone un sex toy per animare un pò il rapporto. Ho tantissime amiche o persone che mi contattano online e mi raccontano di questo curioso inconveniente. Sciogliamo ogni dubbio e rassicuriamo i maschi reticenti: i sex toys sono semplicemente dei modi per stimolare e rendere più agile il raggiungimento dell’orgasmo. Accorciano le distanze tra le tempistiche maschili e quelle femminile, spesso risparmiando un pò di fatica all’altro! Quindi niente paura: non sono qualcosa contro cui gareggiare ma dei validi alleati all’interno del rapporto!”.

Il target perfetto, quello statisticamente più propenso alla nuova tendenza è quello della donna sopra i 25 anni, è lì in quello specifico spazio che nasce il cliente più interessato. La nuova frontiera accoglie anche quelle che sono le altre tendenze che in genere riguardano il nostro tessuto sociale. Massima concentrazione dunque su quelle che sono le nuove richieste, quelle in qualche modo assolutamente necessarie a sorreggere il mercato e renderlo del tutto appetibile.

I sex toys insomma fanno attenzione alle allergie, alle intolleranze ed a quelle che sono in qualche modo le scelte alimentari e di vita dei cittadini: “La tendenza è nata circa una decina di anni fa – spiega ancora Valentina Maran – prima assecondando le allergie di chi non sopportava il lattice, a seguire si è sviluppata anche l’attenzione per chi ha fatto scelte vegane. I primi prodotti vegani che ho visto riguardavano i preservativi, a seguire ho notato che l’attenzione si è spostata poi verso i lubrificanti e i sex toys”.

I preservativi vegani inizialmente disponibili esclusivamente su specifiche piattaforme oggi possono essere acquistati anche presso i più comuni siti web del settore. Secondo la Maran insomma la parola d’ordine è normalizzazione. Liberare il sesso da quell’alone di silenzio che per troppi anni ne ha caratterizzato la stessa essenza. Oggi, questa rivoluzione appare più possibile che mai. Parola di sexblogger.