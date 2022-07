Naspi, occhio ai pagamenti di agosto 2022: le date da segnare sul calendario

Anche nel corso del mese di agosto l’Inps provvederà ad effettuare i pagamenti della Naspi. Ma quando avranno luogo? Ecco le date da segnare sul calendario.

Sono in molti a chiedersi quando verranno effettuati i pagamenti della Naspi nel corso dell’ottavo mese dell’anno in corso. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti quasi alla fine del mese di luglio che ha portato con sé le alte temperature tipiche del periodo estivo e il desiderio di andare in vacanza. Nonostante il clima vacanziere tipico di questa stagione, però, vi sono alcune cose che non possono essere rimandate. Ne sono un chiaro esempio alcune spese, come quelle per le bollette e l’alimentazione, che devono essere affrontate anche durante i mesi di luglio e agosto.

Proprio soffermandosi sull’ottavo mese dell’anno in corso, sono in molti a chiedersi, ad esempio, quando avranno luogo i pagamenti della Naspi da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto le date da segnare sul calendario.

Naspi, occhio ai pagamenti di agosto 2022: tutto quello che c’è da sapere

Aiuto economico introdotto al fine di garantire un sostegno ai soggetti che hanno perso purtroppo il posto di lavoro, indipendentemente dalla proprio volontà, abbiamo già avuto modo di vedere assieme come, in determinati casi, sia possibile richiedere e ottenere l’anticipo della Naspi in un’unica soluzione.

Ebbene, sempre soffermandosi su tale misura, come già detto, sono in molti a chiedersi quando l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad effettuare i relativi pagamenti nel corso del mese di agosto. A tal proposito, quindi, è bene sapere che non è possibile stabilire una data a priori.

Questo in quanto non tutti i percettori Naspi ottengono il pagamento lo stesso giorno.

In generale, comunque, è possibile affermare che l’accredito di tale misura coincide con il periodo in cui è stata inoltrata la relativa domanda. Come già detto, comunque, non è possibile stabilire a priori quando avrà luogo il pagamento della Naspi il prossimo mese.

In caso di dubbi, pertanto, si consiglia di consultare il proprio Fascicolo Previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In questo modo è possibile ottenere maggior informazioni in merito e soprattutto sapere quando verrà erogata tale misura.