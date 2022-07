Pagamenti in contante e bancomat, attenzione, nuova stretta: ecco cosa sta succedendo

Attenti alla nuova stretta sui pagamenti con denaro contante e bancomat. Ecco cosa sta succedendo e i limiti a cui dover prestare attenzione.

Ennesima stretta per quanto riguarda i pagamenti con denaro contante e bancomat, ma di cosa si tratta e soprattutto quali sono i limiti da rispettare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Occhio però all'ennesima stretta riguardante il denaro contante e bancomat. Ma di cosa si tratta e soprattutto quali sono i limiti da rispettare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c'è da sapere in merito.

Pagamenti in contante e bancomat, attenzione, nuova stretta: tutto quello che c’è da sapere

Sempre in tale ambito si invita a stare molto attenti anche all'ennesima stretta inerente il denaro contante e bancomat. Ma di cosa si tratta e soprattutto quali sono i limiti da rispettare?

Ebbene, per quanto riguarda i pagamenti con denaro contante è bene prestare attenzione ai limiti da dover rispettare. Entrando nei dettagli ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2022 sarebbe dovuto scattare il limite pari a massimo 999,99 euro per le transazioni con denaro contante.

In seguito all’approvazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe, però, tale limite farà il suo debutto a partire dal 2023. Nel corso del 2022, pertanto, è possibile continuare ad effettuare pagamenti con denaro contante fino a 1.999,99 euro. A partire dal 2023, invece, tale limite sarà pari a 999,99 euro.

Pagamenti in contante e bancomat, attenzione: occhio ai limiti imposti dalle banche

Se si effettuano pagamenti con importi superiori ai limiti previsti, pertanto, è necessario utilizzare solamente strumenti di pagamento tracciabili, come ad esempio bonifici o bancomat. Proprio soffermandosi sui bancomat, inoltre, è bene sapere che dal punto di vista normativo non è previsto alcun limite.

Nel caso in cui, però, si utilizzi uno sportello ATM per effettuare i prelievi è necessario rispettare il limite di prelievo giornaliero consentito dall’istituto di credito. Quest’ultimi, infatti, possono essere differenti da una banca all’altra e per questo motivo si invita a prestare attenzione a quale sia l’importo massimo prelevabile sul contratto stipulato al momento dell’apertura del conto.

In genere, comunque, si tratta di somme che vanno da 250 euro fino a 5 mila euro. Onde evitare spiacevoli inconvenienti comunque, come già detto, si consiglia di leggere il proprio contratto o quantomeno rivolgersi alla banca di riferimento in modo tale da poter ottenere maggior informazioni in merito.