Attenti a non effettuare prelievi con il bancomat il venerdì in quanto la batosta è sempre dietro l’angolo. Ecco cosa sta succedendo in tutta Italia.

Tra gli strumenti di pagamento più diffusi e utilizzati, è bene sempre prestare la massima attenzione quando si effettuano prelievi con il bancomat, soprattutto il venerdì. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il denaro non è garanzia di felicità, ma ci aiuta senza alcuna ombra di dubbio a risolvere un bel po’ di situazioni problematiche. A partire dall’alimentazione, passando per i vestiti, fino ad arrivare alle bollette delle utenze domestiche, in effetti, sono molte le volte in cui ci ritroviamo a dover sborsare dei soldi. Allo stesso modo diversi sono gli strumenti di pagamento a nostra disposizione.

Tra questi si annovera il bancomat che si rivela essere tra i mezzi di pagamento più diffusi e apprezzati. Proprio soffermandosi su quest’ultimo, però, si invita sempre a prestare la massima attenzione quando si effettuano prelievi con il bancomat, soprattutto il venerdì. Ma per quale motivo e cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bancomat, attenzione, non prelevate il venerdì: il motivo che non ti aspetti

Abbiamo già visto assieme come, onde evitare spiacevoli inconvenienti, sia opportuno sempre controllare questa cosa prima di prelevare soldi presso uno sportello ATM. Sempre in tale ambito, inoltre, si invita sempre a prestare la massima attenzione quando si effettuano prelievi con il bancomat, soprattutto il venerdì. Ma per quale motivo?

Ebbene, come noto, purtroppo, i truffatori non si fermano mai e il rischio di cadere nelle loro trappole è sempre dietro l’angolo. Proprio per questo motivo si invita a prestare particolare attenzione tutte le volte in cui si effettua un prelievo presso uno sportello bancomat e in particolar modo il venerdì.

Il fine settimana, in effetti, si rivela essere il momento in cui le persone decidono, con maggiore frequenza, di recarsi allo sportello per prelevare dei soldi. Un aspetto quest’ultimo che attira l’attenzione dei malintenzionati che non a caso mettono in atto le loro trappole soprattutto nel week end.

Bancomat, attenzione, non prelevate il venerdì: altissimo rischio truffa

Diversi gli strumenti utilizzati per estorcere denaro al malcapitato di turno, come ad esempio piccoli strumenti elettronici attraverso cui riescono a clonare oppure a bloccare la carta all’interno dello sportello bancomat. Ma non solo, questo tipo di raggiro avviene sfruttando anche un altro aspetto che non passa inosservato, ovvero la chiusura delle banche.

Il fine settimana, infatti, le banche sono chiuse. Proprio per questo motivo per recuperare la carta bisogna aspettare necessariamente il lunedì. Peccato che nel momento in cui ci si allontana dallo sportello, ecco che i truffatori agiscono per sbloccare la carta e svuotare il conto del malcapitato di turno. Proprio considerando questo pericolo, quindi, è facile intuire per quale motivo sia preferibile non prelevare nel corso del fine settimana.

Questo in quanto in tale arco di tempo il rischio truffa si rivela essere più alto. Nel caso in cui ci si dovesse imbattere in una situazione del genere, comunque, il consiglio è quello di contattare il servizio di assistenza telefonico della propria banca in modo tale da bloccare la carta ed evitare di incorrere in spiacevoli sorprese.