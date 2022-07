Dieta, mangia lo stesso piatto da 25 anni: com’è adesso l’ex Spice Girls Victoria Beckham

Svelato il segreto della linea di Victoria Beckham che da ben 25 anni mangia sempre lo stesso piatto. Ecco di quale si tratta.

Imprenditrice di successo, l’ex Spice Girl Victoria Beckham vanta da sempre una silhouette da urlo. Proprio per questo motivo non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di sapere quale sia il segreto della sua linea. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

L’alimentazione riveste, senz’ombra di dubbio, un ruolo importante nella nostra esistenza, in quanto ci consente di attingere alle sostanze nutritive ed energetiche necessarie per il nostro benessere. Proprio in tale ambito, inoltre, abbiamo già visto qualche tempo fa che ci sono degli alimenti che aiutano ad allontanare la tristezza. Allo stesso tempo non bisogna esagerare. Questo in quanto in caso contrario si rischia di mettere su qualche chilo di troppo.

Lo sa bene Victoria Beckham che vanta da sempre una silhouette da urlo, frutto anche della sua particolare attenzione all’alimentazione. A tal proposito, in effetti, interesserà sapere che di recente è stato svelato proprio il segreto della linea perfetta dell’ex Spice Girl. La nota stilista, infatti, sembra che da ben 25 anni mangi sempre lo stesso piatto. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Victoria Beckham, svelato il segreto della sua linea: mangia sempre lo stesso piatto: ecco di quale si tratta

Come già detto sono in molti ad essere curiosi di sapere quale sia il segreto della linea da urlo di Victoria Beckham. Ebbene, a svelarlo qualche mese fa è stato proprio il marito della nota stilista, ovvero David Beckham.

Ospite del podcast Café’s Table 4 dedicato agli amanti del buon cibo e della cucina, infatti, l’ex calciatore ha fatto sapere che ama condividere un piatto con i commensali nel caso in cui si tratti di una pietanza molto buona. Un’abitudine che non può però condividere proprio con la moglie.

Come rivelato dallo stesso David Beckham, infatti: “Quando sto mangiando qualcosa di fantastico, vorrei farlo assaggiare a tutti. Sfortunatamente, sono sposato con qualcuno che ha mangiato la stessa cosa negli ultimi 25 anni. Da quando conosco Victoria, mangia solo pesce grigliato e verdure al vapore“.

Ebbene sì, proprio pesce grigliato e verdure al vapore sembrano essere il segreto della silhouette di Victoria Beckham. Una dieta rigida, grazie alla quale riesce a mantenere una linea senz’ombra di dubbio invidiabile.