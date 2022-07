Gratta e vinci, un biglietto regalato dal fratello e la vita cambiata per sempre: “non ci credo”

Una giocata sensazionale, la consapevolezza di aver messo a segno un colpo da maestro e di aver vinto tantissimo.

Negli ultimi tempi al Gratta e vinci è chiaramente sempre un discorso di estrema fortuna a condizionare il tutto, cosi come di fatto è sempre stato. La fortuna che arriva e di colpo da una sterzata convincente alla tua vita, una di quelle capaci di mettere in discussione ogni cosa. Situazioni che quando arrivano, certo, fanno davvero tanto piacere. Gli ultimi tempi, per fortuna vedono una impennata di vincite in ogni parte del mondo.

Il Gratta e vinci, ormai da tantissimi anni, come tipologia di gioco è tra i preferiti in assoluto dei cittadini di mezzo mondo. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria lotteria che ha però il potere di risolvere tutto in pochi secondi. Tra l’acquisto del biglietto vincente fino alla consapevolezza di aver vinto o meno passa davvero pochissimo tempo, spesso pochi secondi. Di questi tempi vincere cifre importanti, cosi, all’improvviso è di certo una gran cosa.

La notizia del giorno arriva direttamente dal Canada, li dove ultimamente tantissime persone sono riuscite a coronare quel sogno fatto di tanta speranza che spesso si tramuta, in realtà non molto spesso in una serie di simboli e numeri indovinati. Succede insomma che un biglietto Gratta e vinci abbia improvvisamente cambiato la vita di un cittadino come tanti altri, di quelli che ogni giorno va a lavorare e che di colpo ha visto la sua vita totalmente rivoluzionata.

Gratta e vinci, 1 milione e la sua vita è cambiata di colpo: ecco cosa è successo

La notizia ha subito fatto il giro della città ed in poche ore la voce ha praticamente girato per ogni strada della località in questione. Siamo a Calgary, una delle cittadine più rinomate del Canada, uno di quei posti in cui si vive bene ed in cui oggi il tenore di vita, la qualità del quotidiano dei cittadini è tra i più alti in assoluto del paese. Proprio qui, insomma, in terra canadese un fortunato giocatore ha messo a segno il colpo della vita, nel vero senso della parola.

Andy Long, questo il nome del fortunato giocatore, è riuscito infatti nell’impresa di conquistare il bottino pieno da 1 milione di dollari al gioco Classic Super Pack. La cosa originale, particolare, in un certo senso incredibile? Il biglietto gli è stato regalato da suo fratello, un biglietto dal taglio di ben 50 dollari che conteneva l’incredibile vincita di 1 milione di dollari.

“Ho grattato i miei biglietti il Canada Day, e il Classic White è stato l’ultimo che ho giocato -ha dichiarato il fortunato giocatore – all’inizio, ho pensato che fosse di 10 dollari il premio, poi ho grattato il resto dell’importo del premio e ho visto che si trattava di 1 milione di dollari! Ho pensato tra me e me, non è possibile!”

L’uomo ha le idee chiare in merito a quello che farà con la vincita incassata. Penserà chiaramente al suo prossimo futuro investendo una parte del capitale. Il biglietto vincente è stato acquistato dall’uomo presso il negozio di alimentari Macleod Trail Co-op nel sud-est di Calgary. Con il biglietto in questione, cosi come abbiamo potuto comprendere è possibile vincere un premio istantaneo da un milione di dollari più altri premi aggiuntivi che vanno dai 5000 dollari ai 500mila dollari.

Si vince e si vince bene insomma, questo è chiaro a tutti. Gli ultimi tempi, seppur molto drammatici e chiaramente sfortunati per milioni di cittadini stanno allo stesso tempo regalando moltissime soddisfazioni agli stessi. Oggi, il gioco è diventata la principale speranza, oggi si prova a vincere per cambiare vita con maggiore decisione rispetto a prima. Il gioco, con moderazione, si intende, può davvero rappresentare l’alternativa al futuro incerto. Il resto è tutta fortuna.