Se tutto questo non bastasse, vi sono tante altre patologie che hanno delle ripercussioni non indifferenti e a cui è importante prestare molta attenzione. Questo in quanto finiscono per compromettere la sfera sia sociale che lavorativa di che ne soffre. Ne sono un chiaro esempio queste forme di emicrania e cefalea riconosciute dall’Inps per cui si ha diritto, in determinati casi, ad un assegno mensile. Ma di quali si tratta e chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Emicrania e cefalea riconosciute dall’Inps, in questo caso si ha diritto ad un assegno mensile: cosa c’è da sapere

Ebbene, si tratta dell’assegno di invalidità, pari a circa 280 euro al mese, che viene riconosciuto anche a coloro che soffrono di queste forme di emicrania e cefalea. Entrando nei dettagli hanno diritto a tale assegno coloro che soffrono di emicrania continua, di emicrania parossistica cronica e di emicrania cronica e ad alta frequenza. Si tratta, è bene sottolineare, di patologie per cui spesso non si riesce a trovare sollievo nemmeno dopo aver assunto dei farmaci.

Situazioni, pertanto, particolarmente difficili da gestire, per le quali i soggetti interessati possono far richiesta all’Istituto Nazionale della previdenza sociale dell’assegno di invalidità. Questo, è importante sapere, è possibile dopo che tale condizione sia accertata da almeno un anno mediante apposita diagnosi.