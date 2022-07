Esselunga batte Lidl, occhio alle offerte: prezzi mai vista prima e sconti inaspettati

Esselunga batte Lidl con le nuove offerte? L’ultimo volantino propone prezzi mai visti primi e sconti davvero inaspettati.

Buone notizie per chi desidera risparmiare un bel po’ di soldi quando fa la spesa. Esselunga, infatti, propone delle offerte davvero incredibili. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Un periodo storico senz’ombra di dubbio complicato, quello in cui ci ritroviamo a vivere, segnato da tutta una serie di eventi che hanno un impatto negativo sulle nostre vite e in particolare sulle nostre tasche. Sempre più persone, anche a causa del preoccupante aumento generale dei prezzi, riscontrano purtroppo delle serie difficoltà nel riuscire a far fronte alle varie spese e ad arrivare alla fine mese.

Proprio in tale contesto non stupisce che sempre più persone decidano di prestare maggior attenzione al mondo del risparmio, in modo tale da avere qualche euro in più a cui poter attingere in caso di necessità. A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per chi desidera risparmiare un bel po’ di soldi quando fa la spesa. Esselunga, infatti, propone delle offerte davvero incredibili. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Esselunga batte Lidl, occhio alle offerte: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto giungono buone notizie per chi desidera risparmiare un bel po’ di soldi quando fa la spesa. Esselunga, infatti, propone delle offerte davvero incredibili. Ma di quali si tratta? Ebbene, come riportato su Informazione Oggi, fino al prossimo 20 luglio è possibile acquistare, presso tutti i punti vendita Esselunga, due prodotti al prezzo di uno.

Delle offerte davvero incredibili, che riguardano una vastità di prodotti, anche di grandi marchi particolarmente apprezzati e conosciuti. Tra le offerte al momento disponibili, sempre come riportato su Informazione Oggi, si annoverano Fish Burger Findus, di cui è possibile acquistare due confezioni da 227 grammi a 2,99 euro.

Ma non solo, tra le altri si citano due confezioni di Pizza Margherita Cameo da 2 pezzi cadauna a 2,69 euro, oppure due bottiglie di olio Extravergine di Oliva Farchioni da 750 ml a 6,50 euro. Imperdibili sconti anche nel reparto inerenti i prodotti per la casa. In tale ambito, ad esempio, interesserà sapere che è possibile acquistare due confezioni da 26 pods di detersivo Lavatrice Pods Dash a 9,99 euro, oppure due confezioni di detersivo Lavatrice Bio Presto, liquido oppure caps a 6,38 euro.

Diversi, quindi, sono i prodotti che è possibile acquistare a prezzi scontati. Non resta pertanto che consultare il volantino di Esselunga per sapere quali sono le altre offerte proposte e acquistare tutto quello di proprio interesse a prezzi davvero da urlo.