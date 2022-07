Curare i denti gratuitamente è possibile: le agevolazioni che non ti aspetti

Buone notizie per chi desidera curare i denti gratuitamente, in quanto in determinati casi ciò è possibile. Ecco chi ne ha diritto.

Famiglia, attività lavorativa, tempo libero e tanto altro ancora. Sono davvero molte le cose da fare e che richiedono il nostro massimo impiego, oltre che tempo. Allo stesso modo tanti e diversi sono anche i costi che finiscono per pesare sulle nostre tasche. Non sempre, però, complice anche il preoccupante aumento dei prezzi, tutti riescono a fronteggiare le varie spese. Una situazione indubbiamente difficile da gestire, tanto da portare in molti a rinviare alcune spese, anche molto importanti.

Tra queste, ad esempio, si annoverano quelle per la cura dei denti. Proprio soffermandosi su quest’ultimi, pertanto, interesserà sapere che molte persone hanno diritto, purché in possesso di determinati requisiti, di accedere ad alcune prestazioni odontoiatriche in modo del tutto gratuito. Ma chi ne ha diritto e di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Curare i denti gratuitamente è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto in molti hanno diritto, purché in possesso di determinati requisiti, di accedere ad alcune prestazioni odontoiatriche in modo del tutto gratuito. Ma come è possibile e di quali si tratta? Ebbene, a tal proposito bisogna innanzitutto sapere che in genere chi ha diritto alle cure odontoiatriche gratis, deve solamente pagare il costo del ticket sanitario.

In altri casi, invece, è possibile beneficiare di altre agevolazioni, come ad esempio sconti e detrazioni. I relativi importi e requisiti di accesso, però, possono risultare differenti da una Regione all’altra. Per questo motivo è meglio chiedere informazioni in merito agli uffici locali di competenza. In ogni caso, come è facile intuire, ad aver diritto a queste prestazioni gratuite sono coloro che appartengo ad una fascia di reddito particolarmente bassa.

Entrando nei dettagli comunque, così come riportato su proiezionidiborsa.it, sono cinque le prestazioni odontoiatriche gratuite offerte dal Servizio Sanitario. Ovvero visita odontoiatrica e ablazione del tartaro, ma anche l’estrazione dentaria. Tra le altre cure dentistiche a cui è possibile accedere gratuitamente, poi, si annoverano le otturazioni e le terapie canalari, così come l’applicazione di protesi dentali rimovibili.

In presenza di pazienti di età inferiore ai 14 anni, inoltre, si ha diritto ad ottenere in modo gratuito l’applicazione di apparecchi ortodontici al fine di correggere anomalie della mandibola e compromissioni della masticazione. Sono queste, quindi, alcune prestazioni odontoiatriche a cui molto possono accedere, se aventi diritto, in modo gratuito.