L’ISEE gratis per tutti, lo fate direttamente con l’INPS: non tutti lo sanno

Un’applicazione per visualizzare e scaricare l’ISEE in modo tale da averlo sempre a portata di mano. Scopriamo come funziona il servizio INPS.

Conoscere il proprio ISEE in pochi passaggi è possibile utilizzando un’app che l’INPS ha creato appositamente per i contribuenti.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ha assunto un ruolo fondamentale per i cittadini da quando è il requisito principale di accesso a diversi Bonus e agevolazioni. Primo tra tutti l’Assegno Unico Universale che dal mese di marzo viene erogato alle famiglie con figli a carico e il cui importo dipende proprio dall’ISEE. Il calcolo del valore può essere effettuato in autonomia utilizzando l’apposito servizio INPS oppure avvalendosi della competenza e professionalità di CAF, patronati e commercialisti. Il primo passo per ottenere l’ISEE è, però, la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica che racchiude le informazioni sul nucleo familiare necessarie per procedere, poi, con il calcolo. Un giro piuttosto lungo e per tanti contribuenti complicato ma che oggi può essere semplificato utilizzando un’apposita App creata dall’INPS e rivolta ai cittadini che detengono una posizione presso il portale dell’ente di previdenza sociale.

Conosciamo meglio l’app INPS

Per accedere all’App INPS mobile occorre autentificarsi utilizzando le credenziali digitali ossia SPID, Carta elettronica di identità o Carta nazionale dei Servizi. Attraverso l’applicazione si potrà consultare l’ISEE e utilizzare una serie di utili servizi. Il primo è “INPS ti consiglia” per ottenere informazioni sui servizi di maggio interesse del contribuente; poi troviamo “Sportelli di sede”, la sezione che permette di prenotare appuntamenti presso gli sportelli informativi delle sedi dell’Istituto optando per una chiacchierata in presenza, tramite telefono o web meeting e, infine, “Servizi con notifica push” ossia con messagistica istantanea per facilitare le operazioni (Cassetta Postale, INPS Risponde, Esiti domande Naspi…).

Come visualizzare l’ISEE

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha lanciato una campagna di innovazione e trasformazione digitale con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficienti i processi che i cittadini possono mettere in atto. In quest’ottica sono nati diversi servizi digitali e si è predisposta un’evoluzione dell’App INPS al fine di permettere ai contribuenti un accesso più veloce e pratico in relazione a diverse funzionalità. Dopo aver scaricato l’APP (sia su Android che iOs) sarà necessario accedere autenticandosi con le credenziali digitali per visualizzare le diverse sezioni in cui entrare tra cui quella dedicata alla consultazione del documento ISEE. La pagina consentirà, inoltre, di scaricare la certificazione in modo tale da averla sempre su pc o smartphone.