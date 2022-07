Occhio all’aria condizionata in auto, in quanto in questo caso si rischia di incorrere in una vera e propria maxi multa.

Attenzione quando guidate, in quanto si rischia una multa particolarmente salata nel caso in cui si commetta questa errore comune con l’aria condizionata nel veicolo. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, scuola dei figli, spesa e tanto altro ancora. Sono davvero tanti i posti da raggiungere e per cui, nella maggior parte dei casi, utilizziamo l’auto. Un mezzo che, come è facile intuire, si rivela essere davvero molto utile in diverse circostanze. Allo stesso tempo, però, non bisogna mai abbassare la guardia. Anzi, tutte le volte in cui ci si mette alla guida della propria auto è importantissimo prestare attenzione a tutto.

Non solo ai possibili pericoli della strada, ma anche ad alcuni gesti comuni per cui si rischia di dover fare i conti con delle sanzioni particolarmente salate. Ne è un chiaro esempio la maxi multa che si deve pagare nel caso in cui si commetta questo errore con l’aria condizionata. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Auto, attenti all’aria condizionata, arriva la maxi multa: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come sia importantissimo prestare attenzione al Codice della Strada tutte le volte in cui ci si mette alla guida. Questo in quanto vi sono alcuni gesti comuni per cui si rischia di dover pagare multe fino a 435 euro. Proprio in tale ambito, inoltre, si invita a prestare attenzione anche all’aria condizionata.

Lo sa bene un automobilista di Como che dovrà pagare ben 444 euro. Il motivo? È stato beccato mentre era fermo con il proprio mezzo a margine della carreggiata con motore e aria condizionata accesa intento a fare delle telefonate. Ebbene, a tal proposito bisogna sapere che in base a un’apposita norma introdotta nel 2007 è vietato tenere il condizionatore accesso mentre l’auto è in sosta.

Allo stesso tempo è bene ricordare che non sempre si rischia di dover pagare la multa. Se la macchina è in sosta per permettere, ad esempio, ad altre persone di salire a bordo oppure per altre azioni di questo tipo, infatti, allora non si rischia la sanzione. Stesso discordo nel caso in cui si rimanga bloccati nel traffico e si tenga l’aria condizionata accesa.