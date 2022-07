Agenzia delle Entrate avverte: così perdete i vostri soldi, sta succedendo in tutta Italia

L’Agenzia delle Entrate invita a prestare attenzione a questo messaggio, in quanto in questo modo riescono a rubare i nostri soldi. Ecco cosa sta succedendo in tutta Italia.

Attenti a un nuovo tentativo di truffa che sfrutta il nome dell’Agenzia delle Entrate e che rischia di far cadere in molti nella trappola. Entriamo quindi nei dettagli per vedere cosa sta succedendo e tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal computer fino ad arrivare allo smartphone, passando per il tablet, sono davvero tanti i dispositivi tecnologici a nostra disposizione grazie a cui poter comunicare con chiunque, in qualsiasi momento e da ogni angolo del pianeta. Oltre agli innumerevoli vantaggi, però, è importante prestare attenzione anche alle insidie. Proprio il crescente interesse verso i vari servizi digitali, purtroppo, si rivela essere spesso terreno fertile anche per alcuni truffatori.

Quest’ultimi, infatti, tentano attraverso delle trappole studiate fin nei minimi particolari di estorcere denaro al malcapitato di turno. Lo sa bene l’Agenzia delle Entrate che di recente ha invitato a prestare attenzione ad un nuovo tentativo di truffa che sfrutta proprio il nome del noto istituto. Entriamo quindi nei dettagli per vedere cosa sta succedendo e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Agenzia delle Entrate avverte, così perdete i vostri soldi: ennesimo tentativo di truffa

Ogni giorno, purtroppo, sono tanti i tentativi di truffa a cui bisogna prestare la massima attenzione. Lo sa bene l’Agenzia delle Entrate che di recente ha invitato a prestare attenzione ad un nuovo tentativo di raggiro che sfrutta proprio il nome del noto istituto. Ma in cosa consiste?

Ebbene, come si evince dal comunicato stampa pubblicato in data 15 luglio 2022 dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, si segnalano “nuovi tentativi di truffa via email (phishing), eseguiti mediante l’invio di messaggi di posta aventi come mittente

ricevuta_pagaonline@agenziariscossione.gov.it, falsamente riconducibili all’ente di

riscossione”.

Nel messaggio in questione, viene spiegato: “si comunicano informazioni in merito a una ricevuta di pagamento e il numero della relativa transazione, con l’invito a visualizzare la documentazione cliccando su un link oppure accedendo a un file allegato”.

Come è facile intuire non bisogna assolutamente cliccare sul link in questione e quantomeno inserire i propri dati. In caso contrario, infatti, si cade nella trappola dei truffatori che in questo modo possono agire indisturbati e svuotare il conto. Sempre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, inoltre, ricorda di essere “assolutamente estranea all’invio di questi messaggi“.

Invita pertanto, come già detto, a non tenere assolutamente conto di tali comunicazioni, ma soprattutto di “non cliccare sui link presenti, di non aprire gli allegati e di eliminarli immediatamente”. Massima attenzione, quindi, quando ricevete messaggi sospetti, in quanto la trappola è purtroppo sempre dietro l’angolo.