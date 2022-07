Una Super Estate Superenalotto dorata con premi garantiti di 50 mila euro: i fortunati del 14 luglio

Super Estate Superenalotto è la nuova iniziativa imperdibile per chi vuole provare a vincere uno dei 300 premi garantiti da 50 mila euro.

Basta aspettare che la fortuna arrivi, è il momento di salire sul carro dei vincitori senza attendere. La Super Estate Superenalotto offre un’occasione imperdibile.

Costruirsi il destino con le proprie mani senza attendere un segnale che forse non arriverà mai e gettarsi a capofitto in un’opportunità unica. Ricordando che il gioco d’azzardo può avere serie conseguenze se non gestito con saggezza, l’estate 2022 regala la possibilità di vincere 50 mila euro partecipando ad un’iniziativa del Superenalotto. Pochi giorni per essere baciati dalla fortuna ed accogliere a braccia aperte una vincita che sarebbe perfetta in questo periodo così difficile. In fondo, se qualche volta – sporadicamente – non si tenta di vincere al gioco non si avrà mai la possibilità di “svoltare la giornata”. Ebbene, Super Estate Superenalotto potrebbe rivelarsi la scelta vincente.

Super Estate Superenalotto, come si gioca

La nuova iniziativa Super Estate Superenalotto è partita lo scorso 12 luglio e terminerà il giorno 16 luglio 2022. In palio 300 premi sicuri da 50 mila euro distribuiti in tre concorsi speciali di martedì 12 luglio, giovedì 14 luglio e sabato 16 luglio. La partecipazione al gioco è legata all’acquisto di una giocata SuperStar valida per almeno uno dei tre concorsi Super Estate.

Il giocatore dovrà convalidare la giocata con i codici alfanumerici univoci che si riceveranno per ogni giocata SuperStar e riportati sullo scontrino di gioco (mai gettare le ricevute, quello che potrebbe accadere è pazzesco). La partecipazione a Super Estate Superenalotto sarà, così, automatica e si potrà vincere uno dei 100 premi rimasti in palio per il giorno 16 luglio.

Le modalità di partecipazione

Per partecipare all’iniziativa si potrà scegliere tra diverse modalità. Sono la schedina online, i Quick Pick dedicati con vari tagli di gioco, la giocata sistemistica e l’App Ufficiale di Superenalotto. Il giocatore dovrà mettere in gioco i propri numeri fortunati e il numero SuperStar per poi cliccare l’opzione “Super Estate” e confermare la giocata.

Per conoscere i risultati dell’ultimo concorso – quelli dei concorsi precedenti sono già reperibili online – occorrerà attendere la mezzanotte mentre la combinazione sarà comunicata subito dopo l’estrazione. Per verificare la vincita basterà accedere all’apposita sezione sul portale del Superenalotto o di Giochi Numerici oppure utilizzare l’app ufficiale o recarsi in un punto vendita Sisal. All’interno del sito si potrà visionare l’elenco completo dei codici vincenti ma il giocatore potrà filtrare la ricerca inserendo dove richiesto il codice da 25 cifre presente sulla ricevuta di gioco.