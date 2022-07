Superenalotto, non buttate le ricevute delle giocate: cosa può succedervi

Il gioco si sa, stuzzica gli italiani, solletica la curiosità, da speranza. Per l’estate insomma grandi novità per i giocatori nostrani.

Una iniziativa che farà di sicuro piacere agli italiani considerato il trasporto che generalmente li vede protagonisti nei confronti di giochi che mettono in palio cifre di una certa importanza. Il Superenalotto insomma è l’esempio portante. Più di 237 milioni di jackpot e giocatori letteralmente impazziti alla ricerca della sestina vincente. Impresa certo più che ardua.

L’iniziativa ha il sapore dell’estate e nasce chiaramente in contemporanea con l’inizio della bella stagione. “Super Estate” nasce per l’appunto da SuperEnalotto SuperStar mettendo in palio un montepremi complessivo di tutto rispetto. Più di 1 milione di euro per i giocatori che si cimenteranno con questo nuovo gioco a premi. Ovviamente il tutto andrà ad aggiungersi alla possibilità di intercettare il jackpot del Superenalotto da più di 237 milioni di euro.

I premi garantiti saranno trecento, ognuno da ben 50mila euro. I concorsi interessati saranno quelli di martedì 12 luglio, giovedì 14 luglio e sabato 16 luglio. Già al momento, inoltre è possibile convalidare una eventuale giocata già dallo scorso 8 giugno con l’apertura del concorso n.83. Fino al 16 luglio quindi basterà acquistare una giocata SuperEnalotto con SuperStar che sia valida per i concorsi interessati dall’iniziativa. Ogni combinazione darà origine ad un codice univoco alfanumerico con il quale si potrà partecipare all’estrazione speciale.

Superenalotto un nuovo gioco per l’estate: tutte le informazioni utili per i giocatori

Tutte le informazioni utili a comprendere e partecipare alla nuova iniziativa targata Superenalotto SuperStar saranno disponibili presso tutti i punti vendita Sisal. Agipronews inoltre entra nel dettaglio fornendo ulteriori interessanti informazioni per tutti i potenziali giocatori: “sarà disponibile anche la schedina precompilata dedicata nel taglio da 1,50 euro che dà diritto a una combinazione SuperEnalotto con SuperStar. Potranno partecipare all’iniziativa anche coloro che preferiscono giocare online o da mobile”.

Inoltre cosi come riportato dalla stessa piattaforma dedicata al Superenalotto le modalità di giocata disponibili in ogni punto Sisal saranno le seguenti:

Hai a disposizione diversi modi per partecipare:

Schedine Precompilate da 1,50€;

Quick Pick dedicati Super Estate di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar;

Giocata da Esposizione Super Estate da 3€ e da 4,50€;

Giocata da Tastiera Super Estate, per scegliere i tuoi numeri fortunati;

Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa

Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi: n.83 di martedì 12 luglio, n.84 di giovedì 14 luglio, n.85 di sabato 16 luglio;

Le schedine online;

Le giocate da App.

Una iniziativa insomma estiva che offrirà a milioni di italiani la possibilità di sfidare la fortuna con singoli premi da conquistare dall’importo di 50mila euro ciascuno. Ben 300 premi assicurati disponibili per i giocatori di tutto il paese, in un momento in cui proprio una significativa dose di fortuna sarebbe gradita a tutti. Vincere potrebbe dunque essere la nuova moda dell’estate, è certo quello che si augurano tutti gli italiani che di sicuro proveranno a sfidare ancora una volta la sorte per sperare in un futuro diverso da ciò che al momento caratterizza il nostro quotidiano.