Poste Italiane, nuova campagna di assunzioni: le occasioni per il mese di luglio

Poste Italiane lancia una nuova campagna di assunzioni per ampliare l’organico. Scopriamo le posizioni aperte e come inviare il curriculum.

Sportellisti, consulenti ed esperti digitali, ecco le nuove figure professionali ricercate da Poste Italiane. Vediamo come candidarsi.

Al via una nuova fase di reclutamento di Poste Italiane per l’assunzione di diverse figure professionali. La sezione “Lavora con noi” si arricchisce di nuove offerte di lavoro che allietano i cittadini in cerca di un’occupazione. Inviare la candidatura è semplice e veloce accedendo al portale ufficiale e selezionando la posizione aperta in linea con il proprio profilo professionale. Pochi click per essere selezionati e dare il via ad una carriera lavorativa presso un’azienda solida e affidabile.

Poste Italiane ricerca sportellisti

Una prima figura ricercata è quella degli sportellisti che avranno il compito di promuovere e vendere i prodotti di Poste Italiane, dare spiegazioni ai clienti, gestire le pratiche amministrative di acquisto. I requisiti di accesso sono il diploma di scuola superiore e il certificato di bilinguismo. Le sedi di lavoro sono Bolzano, Val Venosta, Passiria, Pusteria, Burgraviato e Oltradige Bassa Atesina.

Il contratto previsto è a tempo determinato con la successiva possibilità di essere inseriti nell’organico a tempo indeterminato. Il termine ultimo per l’inoltro della domanda di candidatura è il 31 dicembre 2022.

Consulenti cercasi

Poste Italiane cerca consulenti per proporre prodotti e servizi finanziari. È richiesta la laurea, ottima capacità di relazionarsi con il pubblico, ottima capacità dialettica e la conoscenza del pacchetto Office. L’invio della candidatura è il primo passo per essere accettati ad una giornata di reclutamento in cui si conosceranno tutti i dettagli del ruolo da ricoprire. Superando la selezione si inizierà il lavoro con contratto di apprendistato. Le sedi di lavoro sono sparse in tante regioni italiane, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Sardegna. Marche ed Emilia Romagna.

Il termine ultimo per l’invio della candidatura è il 31 agosto 2022.

Poste Italiane assume esperti digitali

Un’ultima posizione aperta riguarda la ricerca di esperti digitali che verranno inseriti in un team di professionisti il cui compito è occuparsi delle innovazioni tecnologiche. I nuovi arrivati saranno affiancati da figure più esperte che li accompagneranno in un percorso formativo di crescita con l’obiettivo di sviluppare nuove funzionalità. Tra i requisiti la laurea (ingegneria, fisica, statistica, informatica, matematica, economica, computer e data science, digital marketing, user experience designer e industrial design) e almeno tre anni di esperienza pregressa. Il contratto è a tempo indeterminato.