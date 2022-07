Libretti postali, ottenere il doppio degli interessi è possibile: la soluzione che non ti aspetti

Importanti novità in arrivo da Poste Italiane che ha deciso di raddoppiare gli interessi su questo libretto postale. Ecco la soluzione che non ti aspetti.

Occhio ai libretti postali in quanto anche nel corso del 2022 è possibile beneficiare di diversi vantaggi e soprattutto del doppio degli interessi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il denaro non è garanzia di felicità ma si rivela essere senza alcuna ombra di dubbio utile in diverse circostanze. Molte, d’altronde, sono le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio al fine di dover pagare i vari beni e servizi di nostro interesse. Non sempre però si dispone del denaro necessario per poter far fronte alle varie spese.

Questo anche a causa del preoccupante aumento generale dei prezzi che finisce per ridurre il nostro potere di acquisto. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie da Poste Italiane che ha deciso di raddoppiare gli interessi su questo libretto postale. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Libretti postali, ottenere il doppio degli interessi è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto giungono buone notizie da Poste Italiane che ha deciso di raddoppiare gli interessi su questo libretto postale. Ma di quale si tratta? Ebbene si tratta del Libretto Smart che permette, appunto, di usufruire di interessanti vantaggi grazie all’offerta Supersmart 360 giorni. Quest’ultima, interesserà sapere, permette di ottenere un tasso di interesse lordo annuo a scadenza pari all’1%.

Ovvero più del doppio rispetto allo 0,40% messo a disposizione con la versione precedente. L’Offerta Supersmart 360 giorni, ricordiamo, può essere sottoscritta da tutti i titolari di libretto Smart con un accantonamento minimo pari a mille euro. Un’offerta che non passa di certo inosservata e che attirerà quasi sicuramente l’interesse di un bel po’ di persone.

Proprio per questo motivo interesserà sapere che, come si evince dal sito di Poste Italiane, è possibile attivare l’Offerta Supersmart dal sito poste.it oppure da App Bancoposta. Nel caso in cui non si abbia un Libretto Smart è possibile aprirlo anche online e attivare subito l’Offerta Supersmart. In alternativa non bisogna fare altro che recarsi presso un ufficio postale e attivarlo quindi rivolgendosi ad uno degli addetti ai lavori.