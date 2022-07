Canone Rai, attenzione, multa salatissima e rischio carcere: il gesto che potrebbe costarvi caro

Occhio al canone Rai in quanto in questo caso si rischia di dover fare i conti con una multa salatissima e addirittura il carcere. Ecco il gesto che potrebbe costarvi caro.

Multa salatissima e rischio reclusione per chi commette questo illecito inerente il canone Rai. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai presente in quasi tutte le abitazioni, la televisione si rivela essere uno dei mezzi di comunicazione più diffusi e apprezzati. Proprio grazie a questo apparecchio, d’altronde, si ha la possibilità di vedere le trasmissioni di proprio interesse, a partire da quelle di attualità fino ad arrivare a quelle di intrattenimento e sport. Per poter accedere a tutte queste informazioni, però, è necessario pagare il canone Rai.

A proposito di quest’ultimo abbiamo già visto assieme come anche nel corso del 2022 siano in molti ad aver diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai. Oggi, invece, ci soffermeremo su un gesto che potrebbe costarvi caro, in quanto può portare a dover pagare una multa salatissima e addirittura dover fare i conti con l’incubo carcere. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Canone Rai, attenzione, multa salatissima e rischio carcere: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto è importante prestare attenzione a questo gesto inerente il canone Rai che potrebbe costarvi caro, in quanto può portare a dover pagare una multa salatissima e addirittura a dover fare i conti con l’incubo carcere. Ma di cosa si tratta? Ebbene, si tratta delle sanzioni a cui vanno incontro coloro che non provvedono al pagamento del canone Rai.

Proprio come accade in caso di evasione di qualsiasi tipo di tassa, infatti, anche per quanto riguarda il canone Rai si rischia di incorrere in sanzioni particolarmente pesanti. Entrando nei dettagli è prevista una sanzione da 2 a 6 volte l’importo annuo, ovvero da 180 euro a 540 euro più interessi.

Se tutto questo non bastasse, nel caso in cui una persona abbia beneficiato dell’esenzione dal pagamento del canone Rai senza averne diritto, ad esempio presentando una dichiarazione falsa, allora può essere accusato di reato di falso ideologico. Proprio in quest’ultimo caso si rischia di dover fare i conti con una pena che può arrivare fino a 2 anni di reclusione.