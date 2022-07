Dal burro alla farina, cosa sta succedendo ai prezzi: stiamo rischiando di rinunciare

Occhio ai prezzi! A partire dal burro fino ad arrivare alla farina, purtroppo, si registrano forti rincari che vanno a ridurre il potere di acquisto. Ecco cosa sta succedendo.

Non è passato inosservato l’allarme lanciato da Coldiretti in merito al preoccupante aumento dei prezzi di burro, farina e non solo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Covid fino ad arrivare al conflitto tra Russia e Ucraina sono tanti i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre vite ed in particolare sulle nostre tasche. Sempre più persone, purtroppo, non riescono ad arrivare alla fine del mese e per questo non stupisce che siano in tanti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

A tal proposito abbiamo visto assieme quali sono i supermercati che propongono prezzi particolarmente convenienti. Non sempre, però, questo è sufficiente. Questo soprattutto considerando il preoccupante aumento generale dei prezzi che sta segnando l’ultimo periodo. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Dal burro alla farina, preoccupante aumento dei prezzi: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, non è passato inosservato l’allarme lanciato da Coldiretti in merito al preoccupante aumento dei prezzi di burro, farina e non solo. Ma cosa sta succedendo? Ebbene, in base ai dati in merito si registra un aumento del 68,6% del prezzo dell’olio di semi. Il prezzo del gelato è aumentato del 13,4%, mentre il burro del 27,7%.

Come non annoverare, poi, la farina aumentata del 20,5% e la pasta con un rincaro pari al 18,3%. Questi sono solo alcuni esempi dei rincari registrati nel corso dell’ultimo periodo. Tanti altri, infatti, sono i prodotti che hanno registrato un aumento non indifferente, come la margarina con il 16,8% e la carne di pollo con il 15,1%.

Aumento a due cifre, ovvero paria al 13,6% anche per le uova. Dati che non passano di certo inosservati e che dimostrano come sia importantissima l’attuazione di misure ad hoc, volte a contrastare tale problema e aiutare le famiglie a far fronte ai vari rincari che continuano purtroppo ad incidere sulle nostre tasche.