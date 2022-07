Aereo, avere cibo e bibite gratis è possibile: il trucco che non ti aspetti

Avere cibo e bibite gratis quando si viaggia in aereo è possibile, ma come fare? Svelato il trucco che non ti aspetti.

Buone notizie per chi desidera viaggiare in aereo e avere del cibo e delle bibite in modo del tutto gratuito. Un assistente di volo, infatti, ha rivelato alcuni trucchi attraverso cui tutto ciò è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’estate è arrivata portando con sé le alte temperature tipiche della stagione e la voglia di trascorrere dei giorni all’insegna del relax, magari al mare. Diversi i mezzi di trasporto tra cui poter scegliere per raggiungere la nostra meta preferita. Tra questi si annoverano senz’ombra di dubbio gli aerei che ultimamente hanno registro un aumento dei prezzi non indifferente.

Proprio per questo motivo, quindi, non stupisce che siano in molti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio, tanto da chiedersi se sia possibile o meno ottenere cibo e bevande gratis quando si viaggia in aereo. Ebbene sì, questo è possibile. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Aereo, avere cibo e bibite gratis è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto giungono buone notizie per chi desidera viaggiare in aereo e avere del cibo e delle bibite in modo del tutto gratuito. Ma come fare? Ebbene, a fornire informazioni utili in merito ci ha pensato un assistente di volo che ha rivelato alcuni trucchi attraverso cui tutto ciò è possibile. Si tratta di Miguel Muñoz che a Express.co.uk ha rivelato, appunto, alcuni dei modi da poter utilizzare per poter ottenere delle cose gratis a bordo dell’aereo.

A tal proposito ha fatto sapere come a suo avviso “il migliore da usare sia il ‘metodo del compleanno, la luna di miele o un anniversario‘. Molte persone vengono da noi e dicono che stanno celebrando qualcosa e può essere vero o potrebbero mentire, ma se l’equipaggio è gentile normalmente ti danno degli omaggi“.

Un metodo semplice che a quanto pare funziona. Ovviamente, come è facile immaginare, non sempre è possibile ottenere cibo e bibite gratis semplicemente dicendo che si sta festeggiando qualche evento importante. “Alcuni membri dell’equipaggio, specialmente se quel giorno c’è un capo cabina severo in carica”, ha sottolineato l’assistente di volo “potrebbero non darti nulla“.