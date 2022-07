Buoni fruttiferi postali, occhio agli interessi: ecco quanto si guadagna investendo 5 mila euro

Occhio agli interessi sui buoni fruttiferi postali. Ecco quanto si guadagna investendo 5 mila euro.

Tra gli strumenti più apprezzati e utilizzati sono in molti a chiedersi quanto è possibile guadagnare investendo 5 mila euro in buoni fruttiferi postali. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inutile negarlo, il denaro, pur non essendo garanzia di felicità, si rivela essere senz’ombra di dubbio utile nelle più diverse circostanze. A partire dall’alimentazione fino ad arrivare ai vestiti, passando per le piccole necessità quotidiane, d’altronde, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio.

Se poi si considera anche il preoccupante aumento dei prezzi che finisce per ridurre il nostro potere di acquisto, ecco che è facile intuire il motivo per cui sempre più persone decidano di investire in buoni fruttiferi postali. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimi, ad esempio, sono in molti a chiedersi quanto è possibile guadagnare investendo 5 mila euro. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Buoni fruttiferi postali, quanto si guadagna investendo 5 mila euro: tutto quello che c’è da sapere

Cassa Depositi e Prestiti ha di recente aggiornato i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali. A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che i migliori al momento disponibili sono i buoni postali 3×4 e quelli 4×4. Entrando nei dettagli il buono fruttifero postale 4 x 4 è in grado di garantire il seguente rendimento effettivo annuo lordo, ovvero:

1% alla fine del quarto anno;

alla fine del quarto anno; 1,50% alla fine dell’ottavo anno;

alla fine dell’ottavo anno; 1,75% alla fine del dodicesimo anno;

alla fine del dodicesimo anno; 3% alla fine del sedicesimo anno.

Per quanto concerne i buoni fruttiferi postali 3 x 4, invece, sono in grado di garantire il seguente rendimento effettivo annuo lordo, ovvero:

0,75% alla fine del terzo anno;

alla fine del terzo anno; 1,25 % alla fine del sesto anno;

alla fine del sesto anno; 1,75 % alla fine del nono anno

alla fine del nono anno 2% alla fine del dodicesimo anno.

Ebbene, come è possibile evincere attraverso il calcolatore disponibile sul sito di Poste Italiane, simulando un investimento da 5 mila euro, nel caso di un buono fruttifero 4 x 4 gli interessi maturati lordi sono pari a 3.023,53, con ritenuta pari 377,94 euro. Entrando nei dettagli alla fine dei 16 anni il soggetto interessato riceverà 7.645,59.

Per quanto riguarda il buono fruttifero postale 3 x 4, invece, gli interessi lordi maturati sono pari a 1341,21 euro, con ritenuta per 167,65 euro. Il valore del rimborso al termine dei 12 anni, invece, è pari a 6.173,56 euro.