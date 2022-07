Superenalotto milionario, la migliore tecnica possibile: fate come lui e sfidate il Jackpot

Una giocata sensazionale di quelle che non si vedono tutti i giorni. Il protagonista di colpo ha visto svoltare la sua vita.

Una vicenda che ha sorpreso tutti tanta la “magia” che la contraddistingue. Tanta fortuna è vero, ma è anche vero che l’azzardo alla base della stessa giocata è letteralmente incredibile. Una giocata ripetuta più volte ed alla fine una vincita eccezionale che di certo un attimo dopo avrà cambiato del tutto la sua vita. Storie che non succedono ogni giorno insomma.

La giocata è sensazionale di quelle che non tutti hanno il coraggio di tentare seppure non caratterizzata da una cifra investita realisticamente alta. Quello che è successo ha in ogni caso dell’incredibile. Una giocata ripetuta, cosi come anticipato, più volte, ed i numeri, incastrati alla meglio arrivano uno dietro l’altro sulla ruota di Palermo. Niente di incredibile si direbbe, ma state a guardare quante volte il fortunato giocatore ha ripetuto la stessa giocata.

Si gioca e si vince, e lo si fa nel migliore dei modi. Una giocata incredibilmente fortunata, una sequela di numeri indovinati come probabilmente mai successo prima d’ora considerando il numero di giocate complessive. Il gioco del Lotto sa regalare anche di queste soddisfazioni. La giocata è stata effettuata a Cassano d’Adda in provincia di Milano. Otto volte lo stesso terno, giocato, cosi come anticipato sulla ruota di Palermo. Il risultato? Sensazionale.

Lotto , la giocata ripetuta lo rende ricco: quasi 200mila euro vinti in un colpo solo

Otto volto la stessa giocata, un terno sulla ruota di Palermo. I numeri? Estratti uno dietro l’altro sono il 45, il 48 ed il 90. La giocata costata al fortunato giocatore soltanto 5 euro, chiaramente ripetuti per otto diverse volte ha fruttato la bellezza di 22.500 euro per singolo tentativo, ma non è tutto. Sempre al medesimo giocatore sono arrivati ben 6 ambi che hanno fruttato altri mille euro ciascuno. Risultato complessivo, ben 170mila euro incassati.

Il titolare della fortunata ricevitoria che ha di fatto certificato le giocate, il signor Claudio Terzi. In merito all’identikit del giocatore fortunato, lo stesso titolare ha riferito che si tratta di un cliente abituale, sessantenne che più volte gioca lo stesso terno con ambo. Questa volta la fortuna ha bussato alla sua porta. Stavolta le cose sono andate davvero per il verso giusto, in un momento storico in cui paradossalmente il gioco sembra essere diventata davvero l’ultima speranza di cittadini.

Con lo stesso sistema, cosi come descritto dal titolare della tabaccheria dove è stata effettuata la giocata il fortunato vincitore, oggi, di 170mila euro, aveva già vinto negli anni passati una cifra vicina ai 140mila euro. La fortuna insomma ha baciato ancora una volta l’impavido giocatore che evidentemente ha molta fiducia nei numeri scelti, tanto da giocarli più e più volte. La fortuna, il gioco insomma è anche questo. Caparbia, testardaggine e tanta speranza riposta in quei semplici numeri. Un momento d’oro insomma per chi gioca al Lotto e non solo per i cittadini italiani. Sempre più vincite, sempre più momenti d’oro, sempre più serate indimenticabili da affidare agli annali, alle cronache, alle notizie più emozionanti di sempre.