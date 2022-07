Scuola, tornano i banchi a rotelle? Dove sono finiti e quanto sono costati

Dove sono finiti i tanto discussi banchi con le rotelle acquistati dalle scuole e soprattutto quanto sono costati? Ecco l’amara verità.

Simbolo della scuola all’epoca del Covid, i banchi con le rotelle continuano a far parlare di loro. In particolare sono in molti a chiedersi che fine abbiano fatto e quanto sono costati. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai da oltre due anni, purtroppo, ci ritroviamo a dover fare i conti con tutta una serie di eventi che hanno un impatto negativo sulle nostre vite e sulle nostre tasche. Tra questi si annovera senz’ombra di dubbio il Covid, che ha portato a dover cambiare molte nostre abitudini. Tra i settori maggiormente colpiti si annovera senz’ombra di dubbio la scuola. Studenti e insegnanti, infatti, si sono purtroppo ritrovati a vivere in una scuola diversa da quella a cui erano abituati.

Diverse le misure attuate dal governo, alle prese con distanziamento sociale e mascherine. Tra questi si annoverano i tanto discussi banchi con le rotelle che ancora oggi continuano a far parlare di loro, con molti che si chiedono che fine abbiano fatto e soprattutto quanto sono costati. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Scuola, dove sono finiti i banchi a rotelle e quanto sono costati: tutto quello che c’è da sapere

A partire dai libri di testo fino ad arrivare allo zaino, sono tanti i costi da dover sostenere per la scuola. Non stupisce, quindi, che siano in molti a chiedersi come fare per risparmiare sul materiale scolastico. A proposito di scuola e soldi, ancora oggi continuano a far discutere i banchi con le rotelle acquistati dalle scuole grazie ai fondi messi a disposizione dal governo con lo scopo, a quanto pare, di garantire il distanziamento tra gli studenti.

Una decisione che ha destato fin da subito un bel po’ di polemiche che, ancora oggi, non si placano. A riaccendere i riflettori sui banchi a rotelle per la scuola, infatti, è quanto accaduto nei giorni scorsi a Venezia. Mentre nella maggior parte delle scuole sono finiti in magazzino, un istituto superiore di Venezia ha deciso di disfarsi di circa quaranta banchi a rotelle che sono stati caricati su un’imbarcazione di trasporto e portati in discarica.

Una vicenda, quest’ultima, che non è passata di certo inosservata e che ha scatenato, anche in questo caso ed inevitabilmente, le polemiche. Assieme ai banchi a rotelle, infatti, in discarica sono finiti anche i soldi spesi per acquistarli. A tal proposito sono in molti a chiedersi quando siano costati.

Ebbene, in base a quanto riportato qualche tempo fa da Skuola.net, i banchi a rotelle sarebbero costati ben 119 milioni di euro, per un costo medio pari a 274 euro per ogni banco. Delle cifre non affatto indifferenti, soprattutto considerando la fine che hanno fatto in alcuni casi i banchi in questione.