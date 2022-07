Casa, evitare il pignoramento se non si paga il mutuo è possibile: le soluzioni che non ti aspetti

Attenti alla casa! Evitare il pignoramento se non si paga il mutuo è possibile, ecco le soluzioni che non ti aspetti.

Sono in molti a chiedersi come fare per evitare il pignoramento della propria casa nel caso in cui non si effettui il pagamento del mutuo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai da oltre due anni ci ritroviamo purtroppo a dover fare i conti con tutta una serie di eventi che hanno delle ripercussioni negative sulle nostre esistenze dal punto di vista sia sociale che economico. Riuscire a sostenere le varie spese risulta sempre più complicato, con tante famiglie che non riescono purtroppo ad arrivare alla fine del mese.

Casa, evitare il pignoramento se non si paga il mutuo è possibile: tutto quello che c’è da sapere

A causa della crisi economica in corso si assiste a un aumento delle rate mensili del mutuo che non passa di certo inosservato. Una situazione difficile da gestire, che porta in molti a temere le possibile conseguenze, come ad esempio il pignoramento della propria abitazione.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che evitare il pignoramento della propria casa nel caso in cui non si effettui il pagamento del mutuo è possibile, ma come fare? Ebbene, tra le soluzioni possibili si annoverano:

Sospensione del mutuo . È possibile sospendere il pagamento del mutuo fino a 18 mesi grazie all’accesso al fondo di solidarietà per i mutui prima casa.

. È possibile sospendere il pagamento del mutuo fino a 18 mesi grazie all’accesso al fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Vendita dell’immobile con accollo del mutuo . In pratica si vende la propria casa con il mutuo pendente sul nuovo acquirente che se ne accolla pertanto il pagamento.

. In pratica si vende la propria casa con il mutuo pendente sul nuovo acquirente che se ne accolla pertanto il pagamento. Gestione della crisi. Nel caso in cui ci si ritrovi in un caso di sovra indebitamento, allora un Organismo di Composizione della Crisi può cercare di trovare una soluzione alternativa di concerto con l’Autorità giudiziaria, come ad esempio un piano di ristrutturazione del debito.

Queste, interesserà sapere, sono solo alcune delle strade da poter seguire per evitare il pignoramento della propria casa nel caso in cui non si effettui il pagamento del mutuo. Non resta quindi che scegliere la soluzione più adatta alle proprie conseguenze ed evitare di dover fare i conti con l’incubo pignoramento.