Mutuo, cambiano i tassi e aumentano le rate mensili: scenario da incubo

Cambiano i tassi, sia fissi che variabili, e aumentano le rate mensili dei mutui. Un vero e proprio scenario da incubo, ecco cosa c’è da aspettarsi.

A causa della crisi economica in corso si assiste a un aumento delle rate mensili del mutuo che non passa di certo inosservato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Casa dolce casa, il porto sicuro dove poter trovare rifugio e staccare finalmente la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Otre ad essere un nostro importante punto di riferimento, non bisogna dimenticare che la casa porta con sé anche dei costi che non possono essere evitati o rimandati.

Tra questi si annoverano le rate del mutuo che di recente sono finite al centro dell’attenzione per via di un preoccupante aumento, causato da un cambiamento dei tassi di interessi, sia fissi che variabili. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Mutuo, cambiano i tassi e aumentano le rate mensili: cosa c’è da aspettarsi

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme che anche nel corso del 2022 è possibile detrarre dal proprio 730 diverse spese relative al mutuo per la propria casa. Sempre soffermandosi sul mutuo, non passa inosservato il preoccupante cambiamento dei tassi di interesse, sia fisso che variabile, che porta ad un aumento delle rate dei mutui.

Entrando nei dettagli già nel corso del mese di marzo sono stati registrati rialzi per oltre il 2%. Una situazione che ha portato a dover fare i conti con aumenti mensili pari a qualche decina di euro sia sui mutui a tasso fisso che su quelli a tasso variabile. A destare preoccupazione, poi, sono le ultime stime in base alle quali i tassi potrebbero continuare a salire nel corso del 2022, ma anche nel 2023.

Per capire la situazione con cui ci ritroviamo a dover fare i conti basta pensare che per un mutuo da 180 mila euro a 20 anni con tasso fisso, la rata mensile può passare da 916 euro a 934 euro. Se viene applicato un tasso variabile, invece, la rata mensile può passare da 806 euro a 812 euro. Degli aumenti che non passano di certo inosservati, soprattutto per via del peso non indifferente sul bilancio delle famiglie interessate.

Se tutto questo non bastasse, la crisi economica in corso, come già detto, potrebbe portare a far registrare degli aumenti dei tassi di interessi, e di conseguenza delle rate dei mutui, anche nel corso del 2023. Al momento, comunque, si tratta solo di stime. Non resta quindi che attendere per vedere come si evolverà la situazione nel corso dei prossimi mesi e se dovremo davvero fare i conti con uno scenario da incubo.