Bonus 200 euro sulla ricarica dell’RdC: quando arriva e come controllare se c’è

Il Bonus 200 euro una tantum sta per essere erogato sulla ricarica mensile del Reddito di Cittadinanza. Vediamo come verificare l’avvenuto pagamento.

I percettori dell’RdC saranno tra i primi a beneficiare del Bonus 200 euro erogato dal Governo contro l’inflazione.

I pensionanti hanno già ricevuto il Bonus dal valore di 200 euro volto ad aiutare i cittadini a sostenere gli aumenti dei prezzi. A breve sarà la volta di alcuni lavoratori dipendenti e dei percettori di Reddito di Cittadinanza. I fortunati beneficiari per i quali l’attesa è quasi finita sono coloro che riceveranno la misura automaticamente. Le categorie che dovranno, invece, inviare domanda saranno costrette ad attendere fino al mese di ottobre per ricevere i 200 euro. I titolari di RdC, dunque, dovranno pazientare ancora pochi giorni prima di scartare il regalo che giungerà contemporaneamente all’attesa ricarica mensile. Di conseguenza, il giorno 27 luglio sarà la fatidica data che porrà fine all’aspettativa.

Bonus 200 euro e RdC, l’erogazione avverrà a breve

La ricarica dell’RdC è prevista mensilmente per il giorno 27. Ciò significa che a partire dal 25/26 luglio sarà possibile per il percettore della misura accedere al proprio cassetto previdenziale per visionare il Bonus sul Reddito di Cittadinanza. Nei giorni citati partiranno le lavorazioni da parte dell’INPS ed entro la fine del mese tutti i beneficiari potranno controllare l’accredito.

Brutte notizie, invece, per chi riceverà per la prima volta la ricarica dell’RdC, per chi attende gli arretrati e chi ha rinnovato la misura passati i diciotto mesi. Il giorno 15 luglio è la data prevista per il pagamento che sarà sprovvisto, però, del Bonus una tantum. Sarà necessario attendere la fine del mese per ottenere l’erogazione dei 200 euro. Ricordiamo che la quota aggiuntiva predisposta dall’INPS non è disciplinata dalle stesse regole che valgono per l’importo mensile dell’RdC. I 200 euro, dunque, potranno essere prelevati totalmente e spesi in qualsiasi modo si desideri.

Come verificare il saldo dell’RdC

Le modalità di verifica del saldo dell’RdC comprensivo del Bonus 200 euro sono sempre le stesse. Una prima alternativa prevede una telefonata al numero verde 800 666 888 (digitando il tasto 1 per poi inserire le sedici cifre della card). La seconda strada presuppone una passeggiata fino ad uno sportello Postamat. Inserendo la carta dell’RdC si potrà selezionare la voce di riferimento per la visualizzazione del saldo presente sulla scheda.

Volendo rimanere comodamente a casa, infine, il percettore del Reddito di Cittadinanza può decidere di controllare la somma sulla carta accedendo alla piattaforma ufficiale della misura tramite credenziali digitali.