Postepay, buone notizie per i clienti: fino a 10 euro al giorno, come ottenerli

Buone notizie per questi titolari di carta Postepay che possono ottenere fino a 10 euro al giorno. Ecco chi ne ha diritto e come fare per beneficiare di questa interessante opportunità.

Grazie alla propria carta Postepay in molti possono ottenere fino a 10 euro al giorno, ovvero circa 300 euro al mese. Ma come è possibile e soprattutto come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il denaro non è garanzia di felicità ma si rivela essere, senza alcuna ombra di dubbio, importante nelle più diverse circostanze. A partire dall’alimentazione, passando per l’abbigliamento fino ad arrivare al materiale scolastico per i propri figli, in effetti, sono tanti i costi con cui dover fare puntualmente i conti.

Proprio partendo da questo presupposto, quindi, interesserà sapere che giungono buone notizie per questi titolari di carta Postepay che possono ottenere fino a 10 euro al giorno. Ma chi ne ha diritto e soprattutto come fare per beneficiare di questa interessante opportunità? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Postepay, buone notizie per questi clienti che possono ottenere fino a 10 euro al giorno: cosa c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo avuto modo di vedere assieme come funziona il trasferimento di soldi dalla propria carta PostePay ad un’altra carta di Poste Italiane. Oggi, invece, vedremo chi ha diritto e soprattutto come fare per poter ottenere fino a 10 euro al giorno grazie, appunto, alla propria carta Postepay.

Ebbene questo è possibile grazie all’iniziativa Postepay Cashback che a partire dal 1° luglio fino al 30 settembre 2022 permette di ottenere fino a 10 euro al giorno. Entrando nei dettagli, così come si evince dal sito di Poste Italiane, con almeno 10 euro di spesa nei punti vendita che partecipano all’iniziativa in questione è possibile ricevere:

3 euro di cashback per ogni transazione con Codice Postepay e transazioni con Paga con Postepay in App PostePay da Esselunga;

per ogni transazione con Codice Postepay e transazioni con Paga con Postepay in App PostePay da Esselunga; 1 euro di cashback in caso di transazione con Paga con Postepay in App Eni Live e per transazioni da IP in App Postepay​.

Il tutto, come già detto, con un cashback massimo giornaliero pari a 10 euro.

Postepay, come ottenere il Cashback: c’è tempo fino al 30 settembre

Per poter partecipare al programma Postepay Cashback, ricordiamo, bisogna innanzitutto scaricare l’applicazione Postepay e associare le proprie carte di debito Postepay o le prepagate. Sempre attraverso questa app bisogna inquadrare il QR Code esposto negli esercizi aderenti all’iniziativa e inserire, quando richiesto, l’importo da pagare.

Una volta autorizzata l’operazione tramite app Postepay è possibile ricevere il cashback per ogni transazione, fino a massimo 10 euro al giorno. Numerosi sono i supermercati e negozi che hanno deciso di pendere parte a tale iniziativa. Per ulteriori informazioni e cercare i punti vendita in questione si consiglia di fare un’apposita ricerca nella sezione “vicino a te” dell’app Postepay e il gioco è fatto.