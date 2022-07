Vacanze: non viaggiate in questi giorni se volete evitare spiacevoli sorprese

La ricerca della partenza intelligente passa per il calendario pubblicato dalla Polizia Stradale con la segnalazione dei weekend da bollino giallo e rosso.

Prima di decidere la data della partenza è bene consultare il calendario con le allerte del mese di luglio.

Luglio e agosto sono i mesi delle vacanze degli italiani. Finalmente arriva il meritato riposo e la partenza per il mare, la montagna, i laghi e le città d’arte. Chi ha la possibilità di scegliere le ferie in autonomia opta per giugno e settembre volendo fare una partenza intelligente ma spesso non si ha questa possibilità. La chiusura dell’azienda o dell’ufficio tra luglio e agosto impone ai vacanzieri di condividere le vacanze con migliaia di altre persone. Nessuno vuole rinunciare, però, ad un viaggio senza code in autostrada e di conseguenza si mettono in atto strategie per evitare il traffico. C’è chi sceglie di viaggiare di notte o in un orario poco comodo e chi si affida al calendario della Polizia Stradale per conoscere i weekend “di passione” e scegliere un giorno in cui la viabilità è più ottimale.

La partenza intelligente con il calendario della Polizia Stradale

La Polizia Stradale ha reso noto il Piano Estivo con pattuglie sparse sul territorio in vista dei due mesi da bollino rosso e ha stilato un calendario utile per chi vuole optare per una partenza intelligente. La lettura è molto semplice. Ogni giorno del mese ha un colore diverso con distinzione per la fascia mattutina e pomeridiana. Specifica, poi, i divieti di circolazione dei mezzi pesanti in vigore a luglio e agosto.

I bollini utilizzati sono gialli e rossi mentre viene esclusa la possibilità che si assista a weekend da bollino nero nel mese di luglio. Più probabile il traffico intenso nel mese di agosto quando si sposteranno ancora più italiani nonostante la decisione di interrompere gran parte dei cantieri proprio per evitare grosse problematiche sulle strade.

Quali sono i giorni in cui è meglio non partire

Nel mese di luglio sono previste giornate da bollino rosso il 16, il 17 e il 23 nella fascia mattutina, il 24 sia di mattina che di pomeriggio, il 29 nella fascia pomeridiana e il 30 e 31 sia di mattina che di pomeriggio. Ogni weekend, poi, è da allerta gialla nelle fasce non citate mentre si ha maggiore possibilità di compiere una partenza intelligente la mattina del venerdì tranne per il giorno 29. Le giornata infrasettimanali, invece, non rilevano particolari problematiche di traffico.