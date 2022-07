I migliori marchi di biscotti sugli scaffali dei supermercati: la classifica da leccarsi i baffi

Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori marchi di biscotti da acquistare al supermercato. Scopriamo quali sorprese ci riserverà!

Indecisi sul marchio di biscotti da mettere nel carrello? Viene in nostro aiuto la classifica di Altroconsumo.

La colazione preferita da grandi e piccini ha come protagonisti i biscotti. Con i cereali, al cacao, con le gocce di cioccolato, integrali, la varietà presente sugli scaffali dei supermercati consente di accontentare ogni gusto ed esigenza. Spesso si ricorre ai marchi più noti certi della qualità del prodotto, altre volte si cerca la convenienza acquistando i brand in offerta temendo, però, di rinunciare alla bontà. Tanti dubbi attanagliano i consumatori ma in buona parte possono essere sciolti grazie alla classifica stilata da Altroconsumo sui migliori marchi di biscotti da comprare. L’indagine ha cercato di chiarire quali sono i prodotti con i valori nutrizionali più elevati in modo tale da poter iniziare la giornata con una carica di energia e vitalità eccezionale.

I migliori marchi di biscotti, l’indagine di Altroconsumo

Altroconsumo, l’associazione di consumatori e utenti che ha l’obiettivo di tutelare i cittadini, ha effettuato la sua ricerca analizzando 124 tipologie di biscotti avvalendosi della collaborazione della start up Edo. L’indagine ha preso in esame i valori nutrizionali – considerando positiva la presenza di vitamine, fibre e minerali e negativa la presenza di zuccheri, grassi saturi e sale – e gli ingredienti dei prodotti basandosi sulla qualità proposta.

Al vertice della classifica spicca Oro Saiwa senza zuccheri con aggiunta di vaniglia, latte e cereali. Si tratta dei frollini integrali in vendita a 0,20 centesimi a porzione che si sono aggiudicati il punteggio più alto, 60, con assegnazione di buona qualità. Segue Esselunga Bio biscotti secchi assortiti con punteggio 59 con qualità media. Al terzo posto un parimerito con 58 punti per BIO Biscotto frollino al farro integrale biologico e BIO Biscotto frollino integrale biologico.

Le altre posizioni in classifica

Restando nella zona di classifica dei marchi di biscotti con qualità media segnaliamo Conad Piacersi biscotti integrali, Dolciando Eurospin biscotti digestivi, Esselunga Equilibrio biscotti ai cereali, Oro Saiwa classico e Colussi Gran Varié Fantasie del mattino. Seguono Colussi Oswego e Zuppalatte, Conad biscotti ai cereali, Oro Saiwa 5 cereali, Balocco Cruschelle, Galbusera Riso su Riso leggeri e croccanti con 5 cereali, Gran Cereale croccante, Campiello Gran Chicco cereali integrali, Carrefour Biscotti integrali e Colussi il Granturchese.

Da notare come la classifica sia maggiormente composta da biscotti di qualità media, un solo marchio di buona qualità che si aggiudica la vetta mentre risultano totalmente assenti prodotti di ottima qualità.