Tutti in fila per lavorare nel negozio dei sogni: nuove aperture, nuove candidature

Per molti lo store dei sogni, quel posto magico in cui perdersi per ore ed ore. Unico problema le poche aperture in Italia.

Negli ultimi tempi però le cose pare stiano cambiando, ci troviamo di fronte ad una serie di nuove aperture del tanto atteso megastore delle meraviglie, cosi come qualcuno lo definisce nel nostro paese e non solo. Le ultime aperture di Roma e Catania sono soltanto l’antipasto di quello che accadrà in Italia tra il 2022 ed il 2023, questo ovviamente significherà nuovi posti di lavoro.

Gli ultimi anni hanno rappresentato per il nostro paese un banco di prova davvero duro da superare e non solo. Anche soltanto viverlo potrebbe essere stata una impresa non da poco se consideriamo tutto ciò che negli ultimi mesi è capitato all’intero pianeta. La pandemia, un nuovo virus, una esperienza forse mai vissuta, in questi termini prima. Oggi più che mai c’è voglia di riscatto, anche se chiaramente la situazione non è ancora delle migliori possibili.

In più, non possiamo dimenticare chiaramente il conflitto in Ucraina, una situazione che non solo ha provocato una fortissima emergenza umanitaria nel paese ex sovietico ma anche una profonda crisi nel resto dell’Europa. Ad oggi, insomma, i cittadini si trovano a confrontarsi con aumenti sconsiderati di praticamente ogni bene di prima necessità o meno. Il tutto in una situazione in cui le opportunità lavorative scarseggiano sempre di più. La novità però è dietro l’angolo.

Primark arriva in Italia, ancora una volta, dopo le aperture di Roma e Catania. La novità potrebbe essere quella. Nuovi store, nuove aperture previste in giro per il paese. Di conseguenza, chiaramente nuovi posti di lavoro, nuove opportunità per milioni di cittadini per uscire da un momento tanto delicato attraverso la legittimazione del lavoro. Oggi più che ma la speranza di un futuro migliore passa anche per occasioni del genere. Oggi più che mai si prova a lasciarsi tutto il resto alle spalle.

Tutti in corsa per lavorare nello store dei sogni: ecco i posti a disposizione per i nuovi negozi Primark

Stiamo parlando chiaramente della famigerata catena di abbigliamento, accessori vari, articoli per la casa, dolciumi, prodotti di bellezza ecc. Praticamente tutto allestito nel modo giusto in un unico infinito store, roba da far perdere la testa agli amanti del genere. In Italia si prevedono nuove aperture insomma e di conseguenza sono previste ben 600 assunzioni per chi ha voglia di misurarsi con un ambiente dinamico e meritocratico.

Roma, Catania, senza dimenticare il flaghip store di Milano le realtà già attive sul territorio italiano, senza dimenticare l’imminente apertura di un nuovo negozio in quel di Chieti. Nel giro di un anno saranno quattro i negozi da inaugurare: Emilia Romagna, Piemonte, Campania e Veneto, nello specifico a Bologna, a Torino presso il Centro Commerciale Shopville Le Gru, a Caserta ed Venezia presso il Centro Commerciale Nave De Vero.

Tra i profili richiesti troviamo quello di addetti alle vendite, store manager, department manager ecc. Nato nel 1969 con il primo store di Dublino, il marchio è presente attualmente con più di 380 negozi in ben 14 paesi tra Europa e America. Nel nostro paese è presente dal 2016 con la prima apertura ad Arese, in provincia di Milano. Gli store attualmente presenti in Italia sono 10: rese (Shopping Center) e Rozzano (Centro Commerciale Fiordaliso), in provincia di Milano, Rocadelle (Centro Commerciale Ikea), in provicnia di Brescia, Campi Bisenzio (Centro Commerciale I Gigli), in provincia di Firenze, Verona (Centro Commerciale Adigeo), Roma (Centro Commerciale Maximo), Misterbianco (Centro Sicilia), in provincia di Catania, Milano e Chieti (Centro Commerciale Megalò).

Per inoltrare la propria candidatura è possibile visitare il sito web dell’azienda e compilare il form alla voce “Lavora con noi”. In quella fase sarà possibile visionare le posizioni richieste nei vari store presenti sul territorio ed inviare quindi la propria candidatura direttamente on line. Una nuova interessante opportunità insomma in un momento di forte crisi economica e non solo.