Ferrovie opportunità di lavoro: Italo cerca Hostess e Steward di Stazione

Ferrovie opportunità di lavoro: Italo è alla ricerca di 21 hostess e stuart di stazione per le sedi di 8 importanti città italiane.

Italo è un’impresa ferroviaria italiana piuttosto recente, fondata a novembre del 2006 con sede operativa a Roma. L’azienda, con un fatturato da oltre 570 milioni di euro, si contrappone al colosso Trenitalia, ma si occupa solo delle tratte dell’alta velocità.

I treni targati Italo, infatti, toccano le stazioni delle città più importanti d’Italia: Milano, Bologna, Roma, Napoli, Torino, Venezia, etc.

Per ampliare il proprio organico, Italo è alla ricerca di 21 hostess e Stuart di stazione che lavoreranno in 8 delle più importanti stazioni italiane.

Scopiamo di cosa prevede questa mansione e quali sono le città coinvolte.

Ferrovie opportunità di lavoro: di cosa si occupano l’hostess e lo stuart di stazione?

Italo è alla ricerca di 21 hostess e stuart di stazione che andranno a ricoprire l’attività legata all’offerta, la promozione, alla prenotazione e alla vendita dei prodotti commerciali dell’azienda.

La mansione da svolgere riguarda la gestione delle attività di informazione e di supporto ai viaggiatori. In particolare, le hostess e gli stuart di stazione si occupano della gestione delle anomalie di esercizio o di servizio al fine di garantire un’adeguata assistenza alla clientela.

Inoltre, rientrano nelle mansioni di un’hostess o di uno stuart la cura del decoro e il riordino degli ambienti di stazione. Ci stiamo dunque riferendo alle biglietterie e alle lounge.

Pertanto, queste figure professionali si devono occupare del monitoraggio delle attività svolte dai fornitori esterni, ma anche del controllo degli apparati e degli equipaggiamenti di stazione.

In ogni caso, è loro compito instaurare un rapporto di fiducia con i viaggiatori, riuscendo ad ascoltare e ad accogliere le loro richieste con professionalità, competenza ed educazione.

In ogni stazione è previsto un manager chi gestisce le hostess e gli stuart i quali, a loro volta, dovranno supportare lo Station Manager.

Requisiti per accedere alla selezione

Per accedere alla selezione per diventare hostess e Steward di stazione e lavorare con l’azienda Italo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola media superiore o laurea

Esperienza nel settore Retail, turismo e trasporto;

Esperienze lavorative all’estero

Conoscenza lingua inglese fluente

Conoscenza di un’altra lingua straniera

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

Orientamento al cliente

Capacità di problem solving operativo

Flessibilità

Capacità comunicative e interpersonali.

Le posizioni sono aperte nelle seguenti città:

Milano

Verona

Venezia

Padova

Bologna

Firenze

Napoli.

Coloro che supereranno la selezione iniziale avranno la possibilità di accedere a un corso di formazione che durerà circa un mese.

I candidati che risulteranno idonei avranno l’opportunità di ricoprire il ruolo di hostess o stuart di stazione con un contratto di somministrazione.

In ogni caso, Italo è alla ricerca anche di altre figure professionali, in altri ambiti. Dunque, per chi fosse interessato, c’è la possibilità di consultare la sezione “Lavora con noi” sulla piattaforma dell’azienda di trasporto.