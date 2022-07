Il buono fruttifero postale del momento: attenzione a quelli che hai, quanto valgono

Storicamente tra i prodotti preferiti dai cittadini italiani. Parliamo di qualcosa che ha fatto letteralmente storia.

Momenti complicati per il nostro paese, momenti che mai avremmo immaginato di vivere e che prevedono, spesso, molto spesso, interventi finanziari precisi. Molte persone non riescono a vivere considerando gli aumenti, cosi come succedeva soltanto pochi mesi fa ed allora è possibile attingere a vecchi risparmi conservati da qualche parte, quasi dimenticati.

Il momento di investire, o magari di attingere da un vecchio prodotto postale è forse arrivato. Situazioni come quella che viviamo in questi mesi possono portare a diverse tipologie di considerazioni. Da un lato la possibilità, qualora fosse per l’appunto agevole la cosa, di mettere da parte dei soldi in vista di tempi ancora più bui. Dall’altra quella di prendere soldi da precedenti operazioni di risparmio. Ad ogni modo, il prodotto finanziario di riferimento potrà dire al sua.

In Italia, cosi come del resto sappiamo benissimo, i prodotti di risparmio postale hanno sempre riscosso tantissimo successo. Libretti o buoni fruttiferi si può dire abbiano fatto stabilmente della vita di qualsiasi famiglia italiana. Il libretto postale ha rappresentato e rappresenta la possibilità concreta del risparmio, riporre li somme di denaro messe da parte poco alla volta in vista di un impegno atteso, o soltanto magari in vista del futuro.

Discorso diverso per il buono, investimento che parte da un preciso importo, solitamente utilizzato per regali, oppure per fissare una cifra iniziale per quello che è, di fatto, un verto e proprio investimento. Basti pensare al passato in cui determinati prodotti finanziari riuscivano a valere il doppio ed anche di più in pochi anni. Stiamo parlando della storia recente insomma, quella che ha dato a tutti la possibilità di gestire nel migliore dei modi i propri soldi.

Il prodotto del momento: ecco quanto si può guadagnare oggi con un buono fruttifero

La novità lanciata nell’ultimissima fase dalla Cassa Depositi e Prestiti ha in qualche modo dato una spallata molto interessante a quella che l’offerta di fatto standard in merito ai buoni sottoscrivibili presenti sul mercato. La novità per l’appunto consiste in un nuovo prodotto estremamente conveniente, di quelli che fanno gola a milioni di cittadini, anche in una fase abbastanza particolare e complessa come quella che quotidianamente viviamo.

Il prodotto in questione è il buono 3 anni Plus che in qualche modo ha fatto in modo che Poste Italiane aggiornasse al rialzo i tassi rispetto ai prodotti già presenti attualmente sul mercato. Parliamo di uno dei prodotti più brevi, per cosi dire, in assoluto. Il rendimento annuo effettivo, a scadenza è dell’ 1%. Spazio ancora, inoltre, per il buono 3×2. Due diversi periodi triennali insomma. Rendimento lordo annuo a scadenza pari all’1,75%.

Quattro le finestre temporali per il 3×4 con rendimento annuo lordo al 2%. 4×4 inoltre con quattro diversi momenti ed un rendimento annuo lordo del 3%. Anche il buono della durata di 4 anni aumenta la portata degli interessi. Parliamo di risparmio semplice, con due diversi rendimenti. Il lordo annuo standard pari all’1% e quello premiale che arriva all’1,50%. Il tasso di interesse nel primo caso è passato dallo 0,25% all’1% mentre nel secondo dallo 0,50% all’1,50%.

C’è poi ancora quello che è definito per eccellenza il buono dei minori. Stiamo parlando di un prodotto che ha durata massima di 18 anni. Il rendimento sale in base all’aumentare dello stesso periodo di possesso del buono in questione. Il rendimento annuo lordo può arrivare in questo caso fino al 3,50%. Prodotti che insomma hanno fatto lievitare i propri rendimenti e che oggi possono assicurare ai clienti, ai cittadini dei veri e propri affari nel caso. L’investimento è sempre una buona cosa, se lo si può effettuare. Chiaramente condizioni estremamente vantaggiose rendono il tutto molto più semplice.