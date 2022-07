Pensioni e stipendi, il Governo aumenta gli importi: cosa sta succedendo

Aumenti in vista per pensioni e stipendi? Il governo a guida Draghi sta lavorando per aumentare i relativi importi. Ecco cosa sta succedendo.

Buone notizie in arrivo per molti pensionati e lavoratori che a breve potrebbero beneficiare di importanti aumenti grazie all’introduzione di misure ad hoc da parte del governo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Un periodo storico particolarmente complicato quello in cui ci ritroviamo a vivere, segnato da tutta una serie di eventi che hanno purtroppo un peso non indifferente sulle nostre vite e sulle nostre tasche. A peggiorare la situazione, poi, ci si mette l’aumento generale dei prezzi con rincari fino al 43% che va a ridurre ulteriormente il nostro potere di acquisto.

Sostenere le varie spese risulta sempre più difficile e proprio per questo motivo si rivela necessario l’attuazione di misure ad hoc, volte a far fronte alla situazione. Lo sa bene il governo che è al lavoro proprio al fine di aumentare gli importi di stipendi e pensioni. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pensioni e stipendi, il piano del governo Draghi per aumentare gli importi: cosa c’è da sapere

Tra i vari problemi che affliggono ultimamente l’economia si annovera senz’ombra di dubbio l’inflazione. Quest’ultima, infatti, porta a dover fare i conti con un preoccupante aumento dei prezzi che finisce per pesare sulle nostre tasche.

Una situazione che non può passare di certo inosservata, con l’esecutivo a guida Draghi che è al lavoro per elaborare un piano volto proprio a contrastare gli effetti dell’inflazione. In particolare il governo starebbe valutando di abbandonare la strada dei bonus una tantum, per introdurre invece una misura strutturale.

In particolare si starebbero valutando possibili interventi sugli stipendi e sulle pensioni degli italiani, in modo tale da consentire loro di beneficiare di importi più alti. Diverse le ipotesi in ballo, come ad esempio il taglio del cuneo fiscale. Ma non solo, il governo punta anche a una soluzione immediata, attraverso un tetto al prezzo del gas.

Tra le possibili misure, poi, si annoverano l’obbligo del contratto migliore in ogni settore e il salario minimo. In entrambi quest’ultimi due casi, comunque, molto difficilmente si tratterà di misure attuate nel breve periodo. Più probabile, invece, un intervento contro il caro bollette e contro il caro benzina, ad esempio attraverso il rinnovo del taglio delle accise sui carburanti.